۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

تداوم پایداری هوا در کرمانشاه تا پایان هفته

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از استمرار شرایط پایدار جوی در استان تا اواخر روز جمعه و افزایش تدریجی دمای هوا خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، اظهار کرد: الگوی پایداری که هم‌اکنون بر جو استان کرمانشاه حاکم است، تا اواخر وقت روز جمعه تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در طول این مدت، به‌جز افزایش موقتی ابر و وزش باد که در اغلب ساعات شدت آن ملایم پیش‌بینی می‌شود، پدیده جوی قابل‌توجهی در سطح استان انتظار نمی‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به تغییرات دمایی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط دمای هوا از امروز، دوشنبه، تا پایان هفته جاری به‌تدریج با روندی ملایم افزایش خواهد یافت.

زورآوند خاطرنشان کرد: بر این اساس، شرایط جوی استان طی روزهای آینده آرام و پایدار بوده و فعالیت سامانه‌های بارشی در این بازه زمانی پیش‌بینی نمی‌شود.

