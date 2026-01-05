تداوم پایداری هوا در کرمانشاه تا پایان هفته

علیمحمد زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی، اظهار کرد: الگوی پایداری که هماکنون بر جو استان کرمانشاه حاکم است، تا اواخر وقت روز جمعه تداوم خواهد داشت.
وی افزود: در طول این مدت، بهجز افزایش موقتی ابر و وزش باد که در اغلب ساعات شدت آن ملایم پیشبینی میشود، پدیده جوی قابلتوجهی در سطح استان انتظار نمیرود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به تغییرات دمایی گفت: بررسیها نشان میدهد متوسط دمای هوا از امروز، دوشنبه، تا پایان هفته جاری بهتدریج با روندی ملایم افزایش خواهد یافت.
زورآوند خاطرنشان کرد: بر این اساس، شرایط جوی استان طی روزهای آینده آرام و پایدار بوده و فعالیت سامانههای بارشی در این بازه زمانی پیشبینی نمیشود.
