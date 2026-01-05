داداشی: جو نسبتاً پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی تا پایان هفته جو نسبتاً پایداری در سطح خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در ساعات صبح پدیده غبار صبحگاهی در اغلب مناطق و در ارتفاعات و مناطق سردسیر خراسان شمالی مه رقیق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: تا روز پنجشنبه آسمان استان در بیشتر ساعات صاف خواهد بود.
داداشی گفت: برای روز جمعه نیز از ساعات شب افزایش ابر در سطح خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی در پایان بیان کرد: از نظر دمایی تا پایان هفته افزایش نسبی دما رخ خواهد داد، اما ماندگاری هوای سرد در ساعات شبانه همچنان ادامه دارد.
