داداشی: جو نسبتاً پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: تا پایان هفته جو نسبتاً پایدار همراه با غبار صبحگاهی و افزایش نسبی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی تا پایان هفته جو نسبتاً پایداری در سطح خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در ساعات صبح پدیده غبار صبحگاهی در اغلب مناطق و در ارتفاعات و مناطق سردسیر خراسان شمالی مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: تا روز پنج‌شنبه آسمان استان در بیشتر ساعات صاف خواهد بود.

داداشی گفت: برای روز جمعه نیز از ساعات شب افزایش ابر در سطح خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: از نظر دمایی تا پایان هفته افزایش نسبی دما رخ خواهد داد، اما ماندگاری هوای سرد در ساعات شبانه همچنان ادامه دارد.

