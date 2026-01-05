  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

صدور هشدار هواشناسی سطح زرد دریایی برای جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان - هشدار هواشناسی سطح زرد دریایی در پی افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع موج در دریای عمان برای جنوب سیستان و بلوچستان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: از آخر وقت دوشنبه تا چهارشنبه (۱۵ تا ۱۷ دی)، در دریای عمان افزایش سرعت وزش باد تا حدود ۲۰ تا ۲۶ نات و افزایش ارتفاع موج تا حدود ۲ متر به ویژه سواحل شهرستان دشتیاری و زرآباد پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: مردم شهرهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان، از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و ترددهای دریایی، به‌ویژه با شناورهای سبک خودداری کنند. همچنین فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

