صدور هشدار هواشناسی سطح زرد دریایی برای جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: از آخر وقت دوشنبه تا چهارشنبه (۱۵ تا ۱۷ دی)، در دریای عمان افزایش سرعت وزش باد تا حدود ۲۰ تا ۲۶ نات و افزایش ارتفاع موج تا حدود ۲ متر به ویژه سواحل شهرستان دشتیاری و زرآباد پیشبینی میشود.
وی خاطر نشان کرد: مردم شهرهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان، از شنا، تفریحات دریایی، فعالیتهای شیلاتی و ترددهای دریایی، بهویژه با شناورهای سبک خودداری کنند. همچنین فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
