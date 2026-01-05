تمهیدات متولیان برای روزهای سرد سال؛ ذخیره سازی سوخت و انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان با تشکر از همراهی مردم استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف انرژی، گفت: با استفاده از تجربه سال گذشته، از ابتدای سال جاری برنامه ریزی خوبی در این خصوص در استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، ذخیره سازی سوخت و انرژی در استان برای فصل زمستان انجام شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: همه دستگاه‌های خدمات رسان با وجود همه مشکلات موجود در فصل سرد سال، در حوزه نهضت ملی مسکن به خوبی کار می‌کنند که امیدواریم در ادامه فصل زمستان هم در این زمینه مشکلی نداشته باشیم.

کاهش دمای هوا

جواد نخعی هم در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت دما و بارش استان در ماه‌های آینده، گفت: در روزهای آتی کاهش دما در سطح استان بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود و به طور خاص، دمای کمینه در مرکز استان صبح چهارشنبه منفی ۳ درجه سلسیوس بوده که انتظار می‌رود این دما طی روزهای آینده به منفی ۵ درجه سلسیوس برسد.

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی‌های فصلی، برای نیمه غربی و مناطق جنوبی استان، از ۱۵ دی‌ماه تا ۱۵ بهمن‌ماه، افزایش دما بین یک تا دو درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

نخعی ادامه داد: برای بهمن تا اسفند هم نیم تا یک درجه افزایش دما در مناطق شمالی و غربی استان و همچنین مرکز جنوب پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: بارندگی‌ها در بازه زمانی چهار تا پنج ماه آینده تا اردیبهشت‌ماه در حد نرمال خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در میزان بارش‌های استان پیش‌بینی نمی‌شود.