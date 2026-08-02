به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی صبح امروز در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد تأسیس این نهاد، با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در نظام راهبری و تولیدات فناورانه این مجموعه در یک سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته برای معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی فراتر از معرفی چند محصول جدید، سالِ بازآرایی زنجیره‌ای بود؛ راهبردی که هدف آن تبدیل مسئله‌محوری به مأموریت پژوهشی و در نهایت تبدیل مأموریت‌ها به طرح‌های کاربردی و اثرگذار است.

آیین‌نامه رتبه‌بندی پژوهشگران و فناوران ابلاغ شد

شیخی با تأکید بر نوسازی نظام راهبری در کنار تولید خروجی‌های فناورانه گفت: در کنار دستاوردهای علمی در حوزه‌های نفت، انرژی، مواد پیشرفته، سلامت و امنیت غذایی، زیرساخت‌های حکمرانی پژوهش در جهاد دانشگاهی تقویت شد. در همین راستا، سامانه «پژوهش‌نگار» رونمایی شد، شورای بررسی نهایی طرح‌ها پس از ۱۰ سال وقفه احیا شد و آیین‌نامه رتبه‌بندی پژوهشگران و فناوران ابلاغ شد. همچنین برای انتخاب مدیران دفاتر تخصصی، مشارکت بدنه علمی به شکلی سازمان‌یافته به کار گرفته شده است.

تمرکز بر ابرچالش‌های کشور

وی با بیان اینکه شبکه متشکل از ۱۴۷ گروه پژوهشی و ۱۴۵ مرکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی به سمت رفع ۵۰ ابرچالش کشور هدایت شده‌اند، افزود: خروجی این جهت‌گیری مأموریت‌محور در قراردادهای کلان دیده می‌شود؛ از جمله تولید انبوه ۵۳۰ تن ماده راهبردی حفاری، تولید بیش از شش تن آلیاژ صنعتی بومی، ساخت اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلووات و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع و ملی «سحاب».

رشد چشمگیر طرح های کارفرمایی طی سه سال گذشته

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: عملکرد سه سال اخیر نشان‌دهنده رشد چشمگیر طرح‌های کارفرمایی است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۷۵۱ طرح کارفرمایی ثبت‌شده در این بازه زمانی، ۵۹۱ طرح مربوط به سال ۱۴۰۴ بوده است که نشان‌دهنده اولویت‌دهی به تقاضامحوری و نیازهای اساسی کشور است.

شیخی با اشاره به حضور فعال جهاد دانشگاهی در عرصه‌های اجتماعی، تصریح کرد: اولویت ما در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، علوم انسانی و فنی‌مهندسی، پاسخ به نیازهای واقعی مردم است. برای نمونه، در جریان ارائه خدمات در موکب‌ها و اجتماعات اخیر، پژوهشگاه ملی سرطان با استقرار تیم‌های تخصصی، اقدام به غربالگری سرطان کرد؛ اقدامی فوق‌تخصصی که با توجه به صف‌های طولانی انتظار در مراکز درمانی، گامی مؤثر محسوب می‌شد.

وی ادامه داد: در نتیجه این غربالگری‌ها در شرایط دشوار، ۷ مورد سرطان پستان در مراحل اولیه شناسایی و بیماران جهت طی مراحل جراحی و شیمی‌درمانی به مراکز درمانی ارجاع داده شدند. همچنین در حوزه روانشناسی و مشاوره نیز جهاد دانشگاهی در استان‌های مختلف در کنار مردم حضور فعال داشته است.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در پایان تأکید کرد: مجموعه جهاد دانشگاهی در تمام سطوح تخصصی، همزمان با پیشبرد پروژه‌های ملی و فناورانه، لحظه‌ای از ارائه خدمات مستقیم و مؤثر به مردم و دستگاه‌های اجرایی در مواقع بحرانی غفلت نکرده و با جدیت به دنبال تکمیل زنجیره ارزش از ایده تا محصول است.