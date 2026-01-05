وزیر نفت: رکورد جدیدی در میدان گازی پارس جنوبی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد در حاشیه بازدید از سکوهای گازی مستقر در میدان پارس جنوبی، با قدردانی از زحمات و فعالیت‌های کارکنان صنعت نفت که در این منطقه عملیاتی مشغول فعالیت هستند، بیان کرد: این منطقه، نخستین حلقه زنجیره تولید، فرآورش، انتقال و توزیع گاز در کشور است. کارکنان شرکت نفت و گاز پارس با فعالیت شبانه‌روزی و سخت در شرایط دشوار روی سکوها، گاز را تولید می‌کنند و به‌دست هموطنان می‌رسانند تا منازل گرم بماند، چرخ صنعت بچرخد، در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، ارزش‌افزوده ایجاد شود و سایر مصارف تعریف‌شده برای گاز تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه در طول حدود ۱۴ ماه گذشته به‌همت کارکنان شرکت نفت و گاز پارس، ۱۳ حلقه چاه جدید در میدان پارس جنوبی حفاری شده که حدود ۲۲ میلیون مترمکعب در روز به برداشت گاز خام کشور افزوده است، گفت: این مقدار افزایش برداشت با توجه به شرایط ناترازی انرژی که با آن مواجه هستیم، عدد قابل‌توجهی ارزیابی می‌شود.

وزیر نفت ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال (ظرف دو ماه و نیم آینده) حدود ۴ حلقه چاه جدید دیگر در قالب طرح حفاری درون‌میدانی به بهره‌برداری برسد که با احتساب این چاه‌ها، مقدار افزایش برداشت از پارس‌جنوبی درمجموع به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

تلاش خستگی‌ناپذیر کارکنان پارس جنوبی

پاک‌نژاد با اشاره به برودت هوا و سرمای شدید در نقاط کشور و افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف در روزهای اخیر گفت: خوشبختانه در همین شرایط، رکورد جدیدی در میدان گازی پارس جنوبی ثبت شد و مقدار برداشت گاز از این میدان به حدود ۷۲۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.

وی با تأکید بر اینکه ثبت چنین رقمی به‌عنوان برداشت گاز در میدان پارس‌جنوبی در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌نظیر است، افزود: با وجود این، مقدار ناترازی گاز در شرایط سرمای شدید، افزایش می‌یابد، دلیل این ناترازی هم این است که با افت دما و افزایش برودت هوا، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز به‌شدت افزایش می‌یابد. طبیعتاً در چنین شرایطی باید سایر مصارف گاز را مدیریت کرد.

وزیر نفت در پایان تلاش خستگی‌ناپذیر، غیرت و ایثار کارکنان عملیاتی حاضر در پارس جنوبی را ستودنی توصیف کرد و گفت: امروز را فرصتی غنیمت شمردم تا به نمایندگی از مردم ایران، از این عزیزان که به دور از خانواده و با پذیرش خطرات ناشی از مواجهه با گاز ترش، جان خود را به خطر می‌اندازند و بی‌وقفه برای خدمت به کشور تلاش می‌کنند، قدردانی کنم.