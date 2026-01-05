اعضای گروه خرابکار در بجنورد دستگیر شدند

یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تلاشهای شبانهروزی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان شمالی و با انجام هماهنگیهای قضائی، یک شبکه سازمانیافته از عناصر خرابکار در استان شناسایی و دستگیر شد.
وی در ادامه افزود: اعضای این گروه درصدد انجام اقدامات ضدامنیتی، ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بودند که با اشراف اطلاعاتی دقیق و اقدام بهموقع نیروهای امنیتی، تمامی اعضای این شبکه پیش از هرگونه اقدام عملیاتی دستگیر شدند.
وی بیان کرد: این عملیات با ورود دادستانی مرکز استان و در قالب چند عملیات همزمان و غافلگیرانه انجام شده است.
این منبع آگاه همچنین با هشدار به سایر عناصر فریبخورده تأکید کرد: هرگونه اقدام علیه امنیت ملی با واکنش قاطع، سریع و بدون اغماض مواجه خواهد شد، چراکه امنیت مردم خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچگونه مماشاتی با مخلان نظم و آرامش عمومی صورت نخواهد گرفت.
نظر شما