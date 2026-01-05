زمانی: ۱۹۶ تن روغن مایع برای مصرف خانوارهای زنجانی‌ تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله زمانی افزود: روغن مایع از اقلام اصلی و غیرقابل جایگزین در سبد غذایی روزانه خانوارها محسوب میشود و تامین آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی گفت: در این راستا در گام نخست ۱۵ هزار تن روغن بطری ۸۱۰ گرمی که به استان تخصیص یافته است توزیع می شود.
زمانی افزود: این فرایند بر اساس برش ابلاغی از محل ذخایر راهبردی در سامانه سیفا بارگذاری می شود و بعد از آن قابل بهره برداری است.
وی ادامه داد: طبق دستور شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ضروری است با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و شبکه های توزیع مورد تایید کارگروه تنظیم بازار استان برای توزیع روغن تخصیصی با نرخ های مصوب اقدام شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان اضافه کرد: مباشرین و عوامل توزیع معرفی شده قبل از توزیع روغن ها مکلف به درج قیمت مصوب جدید مصرف کننده بر روی بطریهای روغن هستند.
