نشستی با حضور احمد
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم اظهار داشت: همه مسئولان وظیفه دارند با همدلی، پاسخگویی و تلاش مستمر، در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.
وی با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات تصریح کرد: انتخابات یکی از مهمترین جلوههای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور است و این دوره از انتخابات بهصورت تمامالکترونیک برگزار خواهد شد. از اینرو، آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، آموزش عوامل اجرایی و اطلاعرسانی دقیق به مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: برگزاری تمامالکترونیک انتخابات، دقت، سرعت و سلامت فرآیند رأیگیری را افزایش میدهد و لازم است با همکاری همه دستگاهها و استفاده از ظرفیت معتمدان و نخبگان محلی، زمینه آشنایی و اطمینان مردم نسبت به این شیوه فراهم شود تا شاهد مشارکت حداکثری باشیم.
نفیسی همچنین با اشاره به برخی مطالبات و دغدغههای موجود در جامعه خاطرنشان کرد: شنیدن صدای مردم و پیگیری مطالبات آنان وظیفه مدیران است و با برنامهریزی دقیق، تعامل سازنده و همدلی میتوان مشکلات را شناسایی و برای رفع آنها اقدام مؤثر انجام داد.
در ادامه این نشست، مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر با تأکید بر اهمیت انتخابات گفت: انتخابات نماد مردمسالاری دینی و مظهر حضور آگاهانه مردم در عرصههای سرنوشتساز است.
وی افزود: فرمانداری شهرستان خمیر با همکاری تمامی نهادهای اجرایی و نظارتی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند، امن و تمامالکترونیک را دارد و از ظرفیت معتمدان و فعالان اجتماعی برای تشویق مردم به حضور پرشور و آگاهانه در انتخابات استفاده خواهد شد.
