بازدید کارگروه مرزهای رسمی کشور از مجتمع بندری خمیر

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه مهدی حسن‌عباسی مدیرکل امور مرز و مرزنشینان وزارت کشور، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر، فرزاد ابراهیمی مدیرکل امنیتی استانداری هرمزگان، اعضای شورای تأمین شهرستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از مجتمع بندری خمیر بازدید کردند.

مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در حاشیه این بازدید اظهار داشت: هدف از حضور کارگروه مرزهای رسمی کشور در بندر خمیر، بررسی همه‌جانبه ظرفیت‌های مرزی، زیرساخت‌های بندری و گمرکی و فراهم‌سازی زمینه‌های قانونی و اجرایی برای ایجاد مرز رسمی در این شهرستان است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر محمد آشوری استاندار هرمزگان در تحقق مرز رسمی بندر خمیر افزود: با تحقق این مهم، شاهد رونق اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و توسعه مبادلات تجاری برای مردم منطقه خواهیم بود.