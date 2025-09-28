سردار امیری: تبعیت از ولایت راه عبور از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نشست سران، علما و بزرگان شهرستان خمیر با عنوان «مدافعان خلیج فارس» در مسجد جامع کهورستان برگزار شد.

مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر، سردار هدایت‌الله امیری جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان، علی خادمی‌نژاد فرمانده سپاه شهرستان خمیر، شیخ سیدعبدالجلیل قتالی امام جمعه اهل سنت بندرخمیر، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، علما، ریش‌سفیدان و بزرگان منطقه در این همایش حضور داشتند.

مراد زرهی فرماندار خمیر در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ دوازده‌روزه اظهار کرد: ثمره وحدت و همدلی، پیشرفت است و این مهم امید دشمنان را نابود می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه وفاق و همدلی کلید حل هر مشکلی است افزود: دشمن از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با جنگ، تحریم اقتصادی و انواع توطئه‌ها به دنبال تضعیف ملت ایران بود، اما اتحاد و مقاومت مردم تمامی معادلات دشمن را برهم زد.

سردار هدایت‌الله امیری جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان نیز با اشاره به اهمیت تبعیت از رهنمودهای رهبری و همراهی با دولت گفت: با پیروی از ولی‌فقیه و حمایت از دولت می‌توان از مشکلات عبور کرد.

وی ادامه داد: ایران از اسلام جدا نیست و اسلام به ایران عزت و سربلندی بخشیده است.

شیخ سیدعبدالجلیل قتالی امام جمعه اهل سنت بندرخمیر نیز دلیل اصلی آرامش و امنیت را وحدت دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران در سایه همدلی، دشمنان را در تحقق اهدافشان ناکام گذاشته اند و این وحدت سرمایه‌ای ارزشمند محسوب می‌شود.