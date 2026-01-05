آغاز پنجمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال جوانان پسر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، پنجمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال جوانان پسر از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان تهران و در محل فدراسیون هندبال برگزار خواهد شد.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
محمد بابالادی، احسان کندی، پارسا شهابی، علیمحمد رضایی، مهرزاد مظفری، رضا کثیری، علیمحمد علیبیگی، مهدی جمالی، صالح عباسی بافقی، محمدجواد میرزایی، صدرا ملکی، متین زارعان، حسین پورمند، محمدحسین یوسفیپناه، پویان ناصری، امیرحسین کرمی، مهدی نوده، امید عنایتیجو، علیرضا کمانی، متین عادلمنش، پوریا سلحشور، نیما طاهرخانی، مهدی تیموری، محمد بیاتی، مهدی احمدیفر و محمدطاها فتاحی
کادر فنی و پشتیبانی تیم ملی هندبال جوانان پسر را در این اردو، کیوان صادقی به عنوان سرمربی، مهدی اخوان به عنوان مدیر فنی و سرپرست، دانیال امینایی به عنوان مربی، محمد جمالی بدنساز، محمدجواد کریمی پزشکیار و متین مرادی به عنوان ماسور تشکیل میدهند.
