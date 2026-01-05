به گزارش خبرنگار مهر، ایگور سرگیف خرید ازبکستانی جدید پرسپولیس پس از حضور در این باشگاه گفت: خیلی خوشحالم به باشگاه بزرگ پرسپولیس پیوستم. راجع به آمدنم با اوستون ارونوف صحبت کردم. او به من گفت هواداران جذاب و باورنکردنی دارد و مطمئنم دستاوردهای خوبی کسب خواهیم کرد.

مهاجم تازه وارد پرسپولیس درباره شناخت خود از لیگ فوتبال ایران تاکید کرد: بارها مقابل تیم‌های ایرانی بازی کردم. تعداد زیادی از دوستانم در ایران مثال ماشاریپوف، ارونوف، یوسوپوف و… حضور داشتند و خودم هم برای اولین بار هست می آیم و شناخت خوبی از فوتبال ایران دارم.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه قولی از تعداد گل‌های زده به هواداران پرسپولیس می‌دهد تصریح کرد: بیشترین سوال همین بود. مهم این است تیم چقدر خوب نتیجه بگیرد. مهم این است تیم برنده شود. شاید گاهی بدون گل‌های من، تیم بتواند برنده شود.

سرگیف در ادامه اصرار به پاسخ به این سوال درباره اینکه چند گل می‌تواند بزند گفت: بگذارید مثل یک راز بماند و تا اخر فصل به آن نگاه کنم.