نظربلند: زیرساخت های کتابخانه های عمومی شهرستان بم نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظر بلند، ظهر دوشنبه در حاشیه سفر به بم و بازدید از کتابخانههای مرکزی و ملأ هادی سبزوار پور این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همکاران ما با انگیزه و روحیه بسیار خوبی مشغول به کار هستند، اما مشکلی که در اینجا به چشم میخورد، عدم استفاده بهینه از زیر ساختها و فضاها است که نیاز به بازنگری جدی دارد.
وی، بر لزوم تحول در طراحی کتابخانهها تأکید کرد و افزود: حتماً باید همکاران ما در پروژههای آتی خود، باز طراحی کتابخانه و تبدیل این فضا به یک مرکز پویا و جذاب فرهنگی و اجتماعی را مد نظر قرار دهند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به فضای مجازی، برای جذب نوجوانان و جوانان به کتابخانه چه برنامهای وجود دارد، تصریح کرد: هرچه فضاهای کتابخانه ها جذابتر باشند، مراجعه نسل نوین بیشتر خواهد شد.
نظربلند، با اشاره به اهمیت فعالیتهای جنبی در کتابخانه های عمومی تصریح کرد: ایجاد محیطهایی جذاب و مناسب برای کودکان و نوجوانان، در اختیار قرار دادن منابع متنوع، به روز و مورد پسند قشر جوان و اجرای فعالیتهای فرهنگی جانبی میتواند جذابیت مضاعفی برای مخاطبین ایجاد کند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اذعان به وجود ایرادات ساختاری و زیربنایی در برخی کتابخانههای شهرستان بم که قدمت آنها به دوران پس از زلزله برمیگردد، گفت: در خصوص پروژههای عمرانی که توسط سازمانهای دیگر ساخته شده و به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار میشوند، نیاز به هم افزایی کلی در سطح استان کرمان بین ارگانها و سازمانهای مسئول ساخت وجود دارد تا بتوانیم عملیات ساخت را به اتمام برسانیم.
نظربلند، با بیان اینکه نهاد کتابخانهها، بهرهبردار ساختمان است و نه لزوماً سازنده آن افزود: این بازدید نشان داد که تمرکز اصلی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در شهرستان بم بر نوسازی زیرساختهای فیزیکی و همگامسازی خدمات فرهنگی با نیازهای روز جامعه خواهد بود.
