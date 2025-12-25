  1. استانها
پایان نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان با فروش ۱۰ میلیارد تومانی

کرمان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان با فروش بیش از ۱۰ میلیارد تومان کتاب به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، پنجشنبه شب در پایان نمایشگاه بین المللی کتاب کرمان در جمع خبرنگاران، با قدردانی از حضور پرشور مردم در این نمایشگاه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۴۳ هزار جلد کتاب فارسی، هفت هزار و ۲۰۰ جلد کتاب خارجی به فروش رسیده و مجموع فروش نمایشگاه تاکنون از ۱۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.

وی گفت: خوشبختانه استقبال مردم بسیار چشمگیر بود و حتی در ساعات پایانی نمایشگاه نیز شاهد حضور پرشور علاقه‌مندان بودیم؛ به گونه‌ای که کمتر کسی را دیدم که بدون خرید کتاب از نمایشگاه خارج شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ضمن قدردانی از حمایت‌های مسئولان به‌ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار کرمان، معاونان وزارتخانه، خانه کتاب و ادبیات ایران و سایر دستگاه‌ها گفت: اگر حمایت‌ها و تلاش‌های استاندار محترم نبود، امکان برپایی چنین نمایشگاهی فراهم نمی‌شد. همچنین رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و تبلیغ نمایشگاه داشتند.

اسحاقی، با اشاره به حضور ۳۷ ناشر خارجی در بخش بین‌الملل نمایشگاه، اظهار داشت: فروش کتاب‌های خارجی با استقبال مترجمان، دانشگاهیان و محققان همراه شد و این بخش برای نخستین بار تجربه موفقی را رقم زد.

وی یکی از نکات برجسته نمایشگاه امسال را خرید کتاب توسط کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده توجه خانواده‌ها به آینده فرزندانشان و اهمیت فرهنگ مطالعه در نسل جدید است.

اسحاقی همچنین به بازدید و اظهارنظرهای مثبت امام جمعه کرمان اشاره کرد و افزود: ایشان نمایشگاه را باشکوه ارزیابی کردند که موجب دلگرمی همه دست‌اندرکاران شد.

وی گفت: استقبال مردم بسیار باشکوه بود و حضور مردم در این مدت هشت روز برگزاری نمایشگاه کتاب، ستودنی است. اقشار مختلف، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و عموم مردم که استقبال کردند، جای خوشحالی دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه فرهنگ و هنر گفت: از هفته آینده برنامه‌های ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی آغاز خواهد شد و پس از آن میزبان چند بخش مهم جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کرمان خواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: تلاش خواهیم کرد در سال آینده نمایشگاهی بهتر و باشکوه‌تر برگزار کنیم و از همه هنرمندان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان دعوت می‌کنیم ایده‌های خود را برای اجرای رویدادها و معرفی کرمان در سال ۱۴۰۵ ارائه دهند.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان پس از ۶ سال وقفه، امسال با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان به صورت بین‌المللی و با شعار «‌کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان» از ۲۷ آذرماه برپا شد و با یک روز تمدید، تا امروز چهارم دی‌ماه ادامه یافت.

این نمایشگاه با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و خانه کتاب و ادبیات ایران در تالار فرهنگ و هنر کرمان دایر شد و ۲۰ هزار عنوان کتاب شامل ۱۵ هزار عنوان کتاب ناشران ایران و ۵ هزار کتاب خارجی در معرض دید عموم قرار گرفت.

