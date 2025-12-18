نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمان صبح پنجشنبه با حضور ایوب دهقان کار قائم مقام و مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون عمرانی استاندار کرمان، نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، فرماندار کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، جمعی از مسئولان استان، مدیران خانه کتاب و ادبیات ایران، ناشران، نویسندگان، اصحاب قلم و رسانه در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

این نمایشگاه پس از حدود ۶ سال، با شعار «کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان» با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان برپا شد و تا سوم دی‌ماه ادامه دارد.

بیش از ۳۳۵ ناشر داخلی و خارجی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان حضور دارند و ۲۰ هزار عنوان کتاب شامل ۱۵ هزار عنوان کتاب از ناشران داخلی و ۵ هزار عنوان کتاب خارجی عرضه می‌شود.

نمایشگاه کتاب امسال به صورت متمرکز و ناشر محور برگزار می‌شود و ۱۳۰ هزار جلد کتاب در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

آئین افتتاحیه نمایشگاه نیز به شکل متفاوت برگزار شد و به جای مسئولان، ۱۴ نفر از بازدیدکنندگان برگزیده از میان عموم مردم، با بریدن روبان، افتتاح رسمی و مردمی را ثبت کردند.