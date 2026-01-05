اعتکاف در لاهیجان؛ حضور پرشور نوجوانان و کودکان در سه روز معنوی

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد صادق غلامی: مراسم پرفیض اعتکاف امسال با استقبال بینظیر اقشار مختلف جامعه، به ویژه نوجوانان و کودکان، در مساجد سطح شهرستان لاهیجان برگزار شد. این حضور گسترده، نه تنها عمق باورهای دینی مردم را نشان داد، بلکه پیوند نسلهای مختلف با سنت حسنه اعتکاف را به زیبایی به تصویر کشید.
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این مراسم، نویدبخش آیندهای روشن برای حفظ و ترویج ارزشهای معنوی در جامعه بود. بسیاری از این نوجوانان برای اولین بار تجربه حضور در اعتکاف را داشتند و شور و اشتیاق خاصی در چهرههایشان مشهود بود.
نکته قابل توجه دیگر، حضور کودکان خردسال به همراه والدینشان بود که فضای معنوی اعتکاف را با معصومیت و پاکی خود دوچندان کرد. برنامههای فرهنگی و مذهبی متنوعی که برای این گروه سنی در نظر گرفته شده بود، بر جذابیت مراسم افزود و تجربهای فراموشنشدنی برای آنان رقم زد.
معتکفین در طول سه روز، با تلاوت قرآن، اقامه نماز، دعا و مناجات، شرکت در حلقههای معرفتی و حضور در برنامههای روحانی، به تزکیه نفس و پالایش روح پرداختند. این حضور پرشور، پیام روشنی از تعلق خاطر مردم به آموزههای دینی و استواری آنان در مسیر معنویت به جهانیان مخابره کرد.
«حجت الاسلام سید جواد سلیمانی» امام جمعه لاهیجان در گفتگو با خبرنگار مهر، این اعتکاف را یک اعتکاف استثنایی خواند و گفت: حضور آحاد مختلف با سنین گوناگون و شور و حس و حالی که در میان آنهاست، واقعاً وصف ناپذیر است.
وی با تأکید بر برنامهریزی و محتوای اعتکاف امسال افزود: این نقطه عطفی است که انشاءالله در سالهای آینده ادامه دار باشد.
«علی ظهیری» دبیر ستاد اعتکاف لاهیجان با بیان اینکه محوریت اعتکاف امسال «مهر و عشق خدا در دلها» بود، اظهار کرد: ما در پنج مسجد سطح شهر و در روستاها نیز در چند مسجد به صورت خودجوش و جداگانه، اعتکاف بزرگسالان، نوجوانان، جوانان، نونهالان، دانشآموزی و مادر و فرزندی را مجموعاً با حضور ۱۲۰۰ نفر برگزار کردیم.
وی با اشاره به برخی برنامههای فرهنگی و معنوی گفت: روایتگری، تبیین مکتب حاج قاسم سلیمانی، تحلیل سیاسی، محفل اُنس با قرآن، مولودیخوانی، برنامههای مرتبط با رحلت حضرت زینب (س) و حلقههای معرفتی از جمله برنامههای اعتکاف امسال بود و هدف ما ایجاد یک بار معنوی و تحول در این سه روز بود.
ظهیری با اشاره به استقبال بیشتر مردم نسبت به سالهای گذشته افزود: با وجود هجمههای شبکههای معاند علیه برنامههای مذهبی، امسال شاهد افزایش ۴۰ درصدی حضور معتکفین بودیم و فضای معنوی بسیار خوبی ایجاد شد که کاملاً مردمی برگزار شد.
وی در ادامه یاد و خاطره شهید امیرعلی چترعنبرین، نوجوان مسجدی که در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، را گرامی داشت و گفت: این شهید هر ساله در کنار دیگر نوجوانان در مراسم اعتکاف شرکت میکرد و امروز نماد نوجوانان در اعتکاف است.
دبیر ستاد اعتکاف لاهیجان در پایان سخنان خود به کمکهای مردمی اشاره کرد و افزود: کمکهای مردمی در تهیه ملزومات و غذا بسیار چشمگیر بود و برخی نهادها نیز کمک کردند. حدود ۱۲۰ نفر، اغلب جوانان، در برپایی این مراسم بزرگ معنوی به عنوان خادم حضور داشتند.
