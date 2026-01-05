رحمتی:۱۴۲ هزار نفر در ۱۳۴۰ مسجد استان خراسان رضوی معتکف شدند

حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعتکاف را نرم‌افزار نجات نسل نوجوان و جوان در جنگ گسترده فرهنگی دشمن دانست و اظهار کرد: امسال ۱۴۲ هزار نفر در ۱۳۴۰ مسجد استان خراسان رضوی معتکف شدند که حدود ۸۰ هزار نفر از آنان را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

مسئول ستاد اعتکاف مردمی استان خراسان رضوی، با اشاره به هم‌زمانی رحلت ملکوتی حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها با آخرین روز بیتوته و اعتکاف بیان کرد: امروز شاهد حضور گسترده ۱۴۲ هزار معتکف در ۱۳۴۰ مسجد استان هستیم که بخش قابل توجهی از آنان، یعنی حدود ۸۰ هزار نفر، از قشر جوان و نوجوان‌اند.

وی اعتکاف را «گل سرسبد نرم‌افزار نجات نسل نوجوان و جوان در جنگ گسترده فرهنگی دشمن» دانست و افزود: اعتکاف به‌عنوان یک رویش انقلابی در ایران اسلامی، از ابتدا تحت هدایت ولی امر مسلمین شکل گرفته و امروز به یکی از جلوه‌های برجسته معنویت و اخلاق در جامعه تبدیل شده است.

رحمتی با تأکید بر ظرفیت بی‌نظیر اعتکاف در هدایت دل‌ها و جذب نسل جوان تصریح کرد: اعتکاف امروز نقشی اساسی در پرورش روحیه معنوی جوانان ایفا می‌کند و تجربه ثابت کرده است که برنامه‌ریزی صحیح فرهنگی می‌تواند تحولات عمیق و ماندگار در جامعه رقم بزند.

مسئول ستاد اعتکاف مردمی استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه والای اعتکاف در معارف دینی گفت: مراجع معظم تقلید از اعتکاف به‌عنوان «اُم‌العبادات» یاد کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز آن را «جامع عبادات» دانسته‌اند؛ ویژگی‌ای که اعتکاف را به بستری برای تحول درونی و اجتماعی تبدیل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، اعتکاف را نماد معنویت و اخلاق نظام جمهوری اسلامی معرفی فرموده‌اند و صف‌های طولانی جوانان و حضور پرشور آنان در این مراسم، گواه روشنی بر این حقیقت است.

رحمتی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب حفظه‌الله تعالی در دیدار با خادمان اعتکاف گفت: ایشان فرمودند کاری کنید که این تغییر و تحول معنوی که در ایام اعتکاف در معتکف به وجود می‌آید، ثابت و ماندگار بماند.