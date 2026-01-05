به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش عصر دوشنبه در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی شورا شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به تصویب شیوهنامه کیوسکهای سطح شهر اظهار کرد: از پنج سال پیش تا امروز علیرغم تصویب شیوه نامه کیوسکهای سطح شهر، مزایده کیوسکها هنوز با مشکلات واگذاری، بلاتکلیفی و تأخیر در درآمدزایی مواجه است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و گردشگری شورای شهر بوشهر افزود: پیشنهاد دارم تا تعیین تکلیف نهایی بین بخشی، شهرداری نسبت به تمدید قرارداد یکساله یا دوساله با صاحبان فعلی کیوسکها انجام دهد تا از سردرگمی فعالان این بخش جلوگیری شود همچنین درآمد پایدار شهری را نیز حفظ خواهد کرد
آسایش در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع درآمدی شهرداری اشاره کرد و گفت: در مواردی همچون وسایل بازی پارکهای سطح شهر، ایستگاههای دوچرخه و مجتمع تجاری خلیج فارس به دلیل مشکلاتی که به وجود آمد مصوبات شورا بهطور کامل اجرا نشده است و برخی بهرهبرداران بدون پرداخت هزینه، فعالیت میکنند که انتظار است هر چه سریعاً با رفع موانع این مورد تعیین تکلیف شود.
وی با انتقاد از نرخگذاریهای کارشناسی غیرمنطقی در بخش مزایده سازههای تبلیغات شهری تصریح کرد: «برای چهار بیلبورد حدوداً مبلغ ۱۷۵ میلیون تومان کارشناسی تعیین شده، در حالیکه درآمد نهایی کانونهای تبلیغاتی گاه کمتر از نرخ واقعی است و کارشناسان باید نرخها را رقابتیتر و متکی به واقعیت بازار تعیین کنند.
آسایش در پایان گفت: هدف اصلی واگذاری ظرفیتهای تجاری و تفریحی شهرداری باید با رویکرد توزیع عادلانه فرصتها، گسترش مشارکت مردمی و بر پایهی ضوابط روشن، رقابت سالم، و معیارهای شایستگی و نیاز واقعی انجام شود تا ضمن بهبود بهبود فضای سالم کسب و کار شاهد تحقق درآمدهای پایدار شهرداری نیز باشیم.
