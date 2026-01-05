به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اعتکاف رجبیه، امسال در مسجد جامع گوهرشاد، جلوه‌ای معنادار از پیوند نسل جوان با آئین‌های اصیل عبادی را به نمایش گذاشت، حضوری که نشان می‌دهد خلوت بندگی همچنان برای نسل‌های فعال جامعه، جذاب، اثربخش و الهام‌بخش است.

بررسی آمار شرکت‌کنندگان در اعتکاف رجبیه مسجد جامع گوهرشاد نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از معتکفان امسال حرم مطهر رضوی در بازه سنی ۲۱ تا ۴۰ سال قرار دارند، به‌گونه‌ای که ۲۵ درصد از معتکفان بین ۲۱ تا ۳۰ سال و ۲۵ درصد دیگر در بازه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال هستند.

این آمار، حاکی از نقش پررنگ جوانان در احیای سنت‌های معنوی و حضور آگاهانه آنان در آئین‌های عبادی است.

در کنار معتکفان مشهدی، ۱۰ درصد از شرکت‌کنندگان اعتکاف امسال از شهرستان‌های مختلف کشور به مشهد مقدس آمده‌اند تا سه روز را در فضای معنوی مسجد جامع گوهرشاد و در جوار بارگاه منور امام رضا (ع) به خلوت بندگی بپردازند.

اشتیاق ۹۶ هزار نفر برای حضور در اعتکاف گوهرشاد

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط مدیریت عالی حرم مطهر رضوی، امسال ۹۶ هزار و ۵۸ نفر برای شرکت در آئین اعتکاف رجبیه در حرم مطهر ثبت‌نام کردند، رقمی چشمگیر که بیانگر اقبال گسترده اقشار مختلف جامعه به این آئین عبادی است.

در ترکیب ثبت‌نام‌کنندگان، ۷۰ درصد را بانوان و ۳۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

باتوجه‌به ظرفیت محدود مسجد جامع گوهرشاد، در نهایت هزار و ۵۰۰ نفر از طریق قرعه‌کشی برای شرکت در این مسجد انتخاب شدند، ظرفیتی که به‌صورت مساوی میان خواهران و برادران تقسیم شده است.

اعتکاف برای همه نسل‌ها

هرچند تمرکز آماری بر حضور پررنگ گروه سنی ۲۱ تا ۴۰ سال است، اما ترکیب سنی معتکفان نشان می‌دهد اعتکاف رجبیه امسال، آئینی فراگیر برای تمامی نسل‌ها بوده است.

۱۰ درصد از معتکفان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۴ درصد در گروه ۴۱ تا ۵۰ سال، ۱۴ درصد در بازه ۵۱ تا ۶۰ سال و دو درصد نیز در سنین ۶۱ تا ۶۵ سال قرار دارند آماری که از استمرار پیوند دل‌ها با آئین‌های توحیدی در تمام مراحل زندگی حکایت دارد.

۶ شبستان برای میزبانی منظم از معتکفان

برای برگزاری منظم و آرام این آئین عبادی، ۶ شبستان مسجد جامع گوهرشاد به معتکفان اختصاص‌یافته است.

شبستان‌های نجف‌آبادی، نهاوندی و میلانی پذیرای معتکفان برادر و شبستان‌های سبزواری، تبریزی و شبستان گرم، ویژه معتکفان خواهر، در نظر گرفته شده‌اند.

با بهره‌برداری از پروژه زیرسطحی مسجد جامع گوهرشاد در سال آینده، ظرفیت پذیرش معتکفان دوبرابر شده و امکان خدمت‌رسانی به حدود سه هزار نفر فراهم خواهد شد.