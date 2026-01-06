به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی با اشاره به آغاز عملیات جمعآوری سازهها، گفت: همچون سالهای گذشته، همزمان با ایامالبیض ماه پرفیض رجبالمرجب، آئین معنوی اعتکاف از ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ به مدت سه روز در مسجد جامع گوهرشاد، برگزار شد.
جانشین معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی افزود: برای برگزاری هرچه شایستهتر این مراسم نورانی، تمهیدات گستردهای از جمله نصب داربستها، اسپیسها، بنرها، گیتهای ورود و خروج و سایر تجهیزات لازم در صحنها و فضاهای پیرامونی مسجد گوهرشاد پیشبینی و اجرا شد.
وی ادامه داد: همزمان با پایان مراسم اعتکاف و بدرقه معتکفان، از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۵ دیماه، تیمهای عملیاتی آستان قدس رضوی وارد صحنها شدند و فرآیند جمعآوری تجهیزات و سازهها را آغاز کردند.
رمضانی افزود: در این عملیات، کلیه سازهها و تجهیزات موقت از جمله اسپیس، داربستها، بنرها، گیتها و تجهیزات جانبی جمعآوری شده و پس از آن، عملیات شستوشو و نظافت صحنها انجام شد و در همین راستا فضاهای حرم مطهر رضوی در کوتاهترین زمان ممکن به وضعیت عادی بازگشت.
جانشین معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی با اشاره به نیروهای مشارکتکننده در این عملیات، گفت: تیمهای مختلفی از جمله نیروهای داربستبندی، جوشکاری، خدمات و تنظیف، تبلیغات محیطی، سازمان فنی و تأسیسات برقی، کفشداریها، نیروهای فرش، خدمه خواهران و سایر بخشهای خدماتی در این عملیات مشارکت داشتند.
وی تصریح کرد: این عملیات بهصورت هم زمان در بخشهای مختلف انجام میشودشد و حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نیرو بهصورت تیمی و هماهنگ، در مدت یک تا دو ساعت، فرآیند جمعآوری و آمادهسازی صحنها را به انجام رساندند.
رمضانی همچنین از حضور مدیران مرتبط در جریان اجرای این عملیات خبر داد و گفت: جانشین اماکن، معاون اماکن متبرکه و مدیریت خدمات زائران در محل حضور یافته و بر روند اجرای عملیات نظارت داشتند.
جانشین معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و خدماتی آستان قدس رضوی، تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، فراهمسازی سریع شرایط مناسب برای تردد زائران و بازگشت کامل فضاهای حرم مطهر رضوی به وضعیت عادی، پس از برگزاری مراسم اعتکاف است.
