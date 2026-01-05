به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده، در دیدار با مدیرکل و مسئول نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان، با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر و نزدیک با خانوادههای شهدا و ایثارگران، اظهار داشت: دیدار با این عزیزان نباید به مناسبتها محدود شود، بلکه باید بهعنوان یک وظیفه دائمی و رویکردی میدانی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه رفیع خانوادههای شهدا و ایثارگران در نظام اسلامی افزود: در دیدارهایی که با این قشر شریف داشتهام، همواره شاهد بودهام که کمترین توقعات مادی را مطرح میکنند و بیش از هر چیز، خواهان حفظ کرامت، تکریم معنوی و بالندگی نظام مقدس اسلامی هستند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه درمان خانوادههای شهدا و ایثارگران، عنوان کرد: تقویت و تسهیل خدمات درمانی، یکی از مطالبات جدی این عزیزان است و باید با نگاه مسئولانه، جهادی و هماهنگ میان دستگاهها دنبال شود تا دغدغههای درمانی آنان به حداقل برسد.
آیتالله عبادیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت را یک ضرورت راهبردی برای جامعه دانست و تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایه معنوی انقلاب اسلامی است و انتقال این فرهنگ به نسلهای آینده نیازمند برنامهریزی، روایتگری صحیح و حضور فعال نهادهای فرهنگی و انقلابی در این عرصه است.
وی خاطرنشان کرد: تکریم خانوادههای شهدا و ایثارگران، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک مسئولیت دینی، انقلابی و اجتماعی است که باید در عمل و رفتار مدیران متجلی شود.
