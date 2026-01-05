  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

حضور پرشور دختران دهه نودی زابل در مراسم اعتکاف ۱۴۰۴

زابل- دختران دانش آموز و دهه نودی شهر زابل، با حضور پر شور خود در مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ شهر زابل، سنگ تمام گذاشتند.

