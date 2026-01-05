https://mehrnews.com/x3b5D5 ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳ کد خبر 6714669 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳ حضور پرشور دختران دهه نودی زابل در مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ زابل- دختران دانش آموز و دهه نودی شهر زابل، با حضور پر شور خود در مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ شهر زابل، سنگ تمام گذاشتند. دریافت 16 MB کد خبر 6714669 کپی شد مطالب مرتبط اعتکاف سیستان وبلوچستان؛ از حضور پرشور دانشآموزان تا شرکت ۱۰۰۰ زندانی تکمیل ظرفیت اعتکاف سیستان و بلوچستان؛ بیش از ۱۹ هزار معتکف در ۱۵۰ مسجد ۸ هزار نوجوان زاهدانی در آیین اعتکاف؛ جلوهای از حضور چشمگیر نسل آینده آیین افتتاحیه اعتکاف مسجد جامع زاهدان با حضور ۴۵۰ معتکف برگزار شد برچسبها شهرستان زابل آیین اعتکاف اعتکاف دانش آموزی اعتکاف 1404 اعتکاف نوجوانی
نظر شما