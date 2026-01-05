تعویق در برگزاری امتحانات دانشگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه شیراز در اطلاعیهای از به تعویق افتادن برگزاری امتحانات این دانشگاه خبر داد.
در اطلاعیه دانشگاه شیراز آمده است:
دانشجویان گرامی دانشگاه شیراز
با سلام و احترام
با توجه به شرایط دانشگاه و در پی مطالبات و درخواستهای مطرحشده از سوی دانشجویان، از جمله مواردی که از طریق شورای صنفی دانشجویان به مدیریت دانشگاه منتقل شده است، هیئترئیسه دانشگاه با هدف حفظ آرامش، سلامت و امنیت دانشجویان تصمیم گرفت تمامی امتحانات و فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و دفاع از پایاننامهها تا پایان روز شنبه ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ به تعویق افتد.
بدیهی است که به دلیل تعویق فعالیتهای آموزشی، در این بازه زمانی ارائه خدمات دانشجویی از جمله خوابگاه و تغذیه امکانپذیر نخواهد بود.
