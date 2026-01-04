خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرضیه جوانمردی فر: در بحبوحه طرح اظهارات تحریکآمیز و مداخلهجویانه مقامات آمریکایی که هدف آشکاری جز ایجاد شکاف و بر هم زدن آرامش ملی ندارد، ملت ایران بار دیگر در محک تاریخی ایستاده است.
این اظهارات که غالباً با زبانی فریبنده از حمایت از مردم و نگرانی از وضعیت معیشتی پوشانده میشود، در واقع توطئهای آشکار برای تضعیف اراده داخلی و جلوگیری از تمرکز کشور بر حل مسائل اصیل خود است.
تجربه تاریخی و مشاهدات عینی نشان میدهد که کارنامه مدعیان آزادی و دموکراسی در کشورهای تحت نفوذشان، سراسر فقر، بیثباتی و غارت منابع بوده است. ادعاهایی که جز بر پایههای دروغ و منافع ژئوپلیتیکی استوار نیست، لذا پاسخ منطقی در استحکام بخشیدن به جبهه داخلی و بازخوانی صادقانه ریشههای اقتصادی کشور است.
باید این جمله طلایی را تکرار کرد که ملتی که تاریخ نداند محکوم به تکرار اشتباه است و بنابراین تنها با اتحاد و اجماع ملی، میتوان نقاب از چهره حیلهگران برداشت و با تکیه بر توانمندیهای درونی، مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت.
در همین راستا، سعید زاهد زاهدانی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تحلیل ابعاد اقتصادی و سیاسی اعتراضات اخیر، ضمن تأکید بر حقانیت مطالبات معیشتی مردم، نسبت به نقشآفرینی بازیگران خارجی در انحراف این مطالبات و تبدیل آنها به اغتشاش هشدار داد و بر ضرورت هوشیاری عمومی و مسئولیتپذیری دولت در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی تأکید کرد.
مشروع بودن مطالبات اقتصادی مردم
سعید زاهد زاهدانی عضو هیئ ۰پ ت علمی دانشگاه شیراز، با تأکید بر مشروع بودن مطالبات اقتصادی مردم، گفت: امروز برای ملت ایران کاملاً روشن شده است که هرگاه مطالبهای بهحق و مردمی شکل میگیرد، دشمنان سیاسی و اقتصادی کشور تلاش میکنند با سوءاستفاده از آن، مسیر اعتراضات را منحرف کرده و به سمت اغتشاش سوق دهند.
سعید زاهد زاهدانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح تحولات اخیر کشور اظهار کرد: در دورههای گذشته، از جمله پیش از سال ۸۸، دشمنان ملت ایران معمولاً بر موج اعتراضات اجتماعی سوار میشدند و با تغییر ماهیت آن، اعتراضات را به اغتشاش تبدیل میکردند. امروز اما این تجربه تاریخی باعث شده ملت ایران بهروشنی این الگو را بشناسند و نسبت به آن هوشیار باشند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: بخشی از اعتراضاتی که بهویژه در میان کسبه و فعالان اقتصادی و در واکنش به بیثباتیهای اقتصادی شکل میگیرد، کاملاً حرف بهحق مردم است. دولت موظف است در حوزه معیشت مردم اقدامات جدی انجام دهد، مشکلات اقتصادی را اصلاح کند و با تقویت پول ملی، مانع از تداوم کاهش ارزش آن شود. افزایش روزانه نرخ دلار و افت ارزش پول ملی برای جامعه قابل پذیرش نیست.
ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که ثبات اقتصادی برقرار نشود، امکان سرمایهگذاری سالم فراهم نخواهد شد و مردم نسبت به آینده سرمایه خود احساس اطمینان نمیکنند. این موضوع از جمله مطالبات جدی و بهحق مردم است که دولتمردان باید با مسئولیتپذیری کامل به آن رسیدگی کنند.
زاهد زاهدانی در بخش دیگری از این گفتوگو به نقش بازیگران خارجی در تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که به محض شکلگیری یک مطالبه مشروع، بازیگران خارجی بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از عناصر نفوذی، تلاش میکنند اغتشاشگران را وارد صف معترضان کنند و اعتراضات مسالمتآمیز را به آشوب بکشانند. این روند بهشدت به منافع ملی کشور آسیب میزند و ملت ایران باید نسبت به این اقدامات هوشیار باشند.
وی با انتقاد از مواضع متناقض غرب در زمینه دموکراسی و حقوق بشر اظهار داشت: کسانی که ادعای دموکراسیخواهی و دفاع از حقوق ملت ایران را دارند، در عمل رفتاری کاملاً متضاد نشان میدهند. زمانی که مطالبات مردم به مسیر اغتشاش کشیده میشود، این امر به اصل مردمسالاری و حق اعتراض مشروع در کشور لطمه میزند؛ موضوعی که امروز برای افکار عمومی آشکار شده است.
زاهد زاهدانی در پایان با تأکید بر نقش آگاهی عمومی تصریح کرد: ملت ایران به لطف الهی توانایی تشخیص صف خود از صف اغتشاشگران را دارد. مردم باید در کنار نیروهای انتظامی و امنیتی بایستند و اجازه ندهند جریانهای معاند، مطالبات بهحق ملت را منحرف کرده و به اهداف شوم خود دست یابند.
نظر شما