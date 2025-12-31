اعتکاف جوانان شیراز با شعار «معنویت، اتحاد، استقامت» برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، احد پاریابی، صبح چهارشنبه در نشست خبری اعتکاف گفت: بیست و پنجمین دوره اعتکاف بزرگ جوانان کشور در مسجد شهدا با شعار «معنویت، اتحاد و استقامت» بر محوریت خانواده و نگاه تربیتی برگزار خواهد شد. اعتکاف بر سه پایه اصلی معنویت، اتحاد جمعی و استقامت در برابر دشمنان استوار خواهد بود و توجه ویژهای به محوریت خانواده و پیوست استمرار تربیتی در برنامهها شده است.
وی ادامه داد: این رویداد معنوی که میزبان هشت هزار جوان و نوجوان از شیراز، استان فارس و سایر نقاط کشور خواهد بود، در طی ۲۵ سال گذشته همواره با افزایش استقبال مواجه شده است.
پاریابی تصریح کرد: به دلیل ظرفیت محدود مسجد شهدا، امسال برای اولین بار پس از ثبتنام بیش از ۱۰ هزار نفر، پذیرش نهایی ۸ هزار نفر از طریق قرعهکشی انجام شد.
معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز ادامه داد: یکی از جلوههای ویژه این اعتکاف، حضور سه نسل مختلف است؛ از پدربزرگها و مادربزرگها تا جوانان و نوههای دهه نودی که نشاندهنده گستردگی نفوذ این رویداد است. با وجود هدفگذاری اصلی بر جوانان، بیش از ۷۰ درصد معتکفین زیر ۲۰ سال سن دارند.
پاریابی با بیان اینکه تلاش میکنیم تا نیازسنجی دقیقی از معتکفین صورت گیرد، گفت: برنامههای متنوعی شامل سخنرانیها و کارگاههای آموزشی از اساتید دانشگاه و حوزه در زمینههای مختلف، به ویژه خانواده و تربیت پیشبینی شده است.
وی افزود: برنامههای شبانه اعتکاف شامل مراسم احیا از ساعت ۱ بامداد تا ۳ صبح با سخنرانی و مداحی (معروف به شبهای طلایی اعتکاف) خواهد بود. روز اول اعتکاف به یادواره شهدا اختصاص دارد و در روز دوم محفل قرآنی با حضور قاریان بینالمللی همراه با شعرخوانی برگزار میشود، همچنین در روزهای اعتکاف مباحثی پیرامون مسائل روز و مقاومت مطرح خواهد شد.
پاریابی ادامه داد: نکته قابل توجه، هماهنگی برای پخش زنده اعمال ام داوود در روز سوم از حرم به صورت تلویزیونی و رادیویی است تا کسانی که شرایط حضور ندارند نیز بتوانند از این مراسم معنوی بهرهمند شوند.
وی با بیان این مطلب که ورود به اعتکاف از ۱۲ دی ماه آغاز میشود، افزود: آمار شرکتکنندگان نشان میدهد که ۶۴ درصد بانوان و ۳۶ درصد آقایان در این دوره حضور دارند. این استقبال پرشور در شرایط فعلی اقتصادی، نشاندهنده اهمیت بالای این رویداد معنوی برای نسل جوان کشور است.
