اختلافات شخصی عامل درگیری در ایوان؛ضارب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی گندمی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در سطح شهر ایوان، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل مشخص شد فردی با هویت معلوم به دلیل اختلافات شخصی و مالی با صاحب یک واحد طلافروشی درگیر شده و پس از تیراندازی، از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان با بیان اینکه فرد مصدوم توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد، ادامه داد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات سریع و هماهنگی با مرجع قضائی، موفق شدند ضارب را در کمتر از نیم ساعت شناسایی و دستگیر کنند و سلاح به‌کاررفته در این درگیری نیز از وی کشف و ضبط شد.

سرهنگ گندمی با اشاره به اینکه در تحقیقات اولیه، متهم علت درگیری را اختلافات شخصی و مالی اعلام کرده است، تصریح کرد: با تلاش کادر درمان، وضعیت عمومی مصدوم مساعد و رضایت‌بخش گزارش شده است.