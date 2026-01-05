  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

اختلافات شخصی عامل درگیری در ایوان؛ضارب دستگیر شد

اختلافات شخصی عامل درگیری در ایوان؛ضارب دستگیر شد

ایلام - فرمانده انتظامی ایوان از وقوع یک مورد درگیری با سلاح گرم ناشی از اختلافات شخصی در این شهرستان خبر داد و گفت: ضارب در کمتر از نیم ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی گندمی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در سطح شهر ایوان، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل مشخص شد فردی با هویت معلوم به دلیل اختلافات شخصی و مالی با صاحب یک واحد طلافروشی درگیر شده و پس از تیراندازی، از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان با بیان اینکه فرد مصدوم توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد، ادامه داد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات سریع و هماهنگی با مرجع قضائی، موفق شدند ضارب را در کمتر از نیم ساعت شناسایی و دستگیر کنند و سلاح به‌کاررفته در این درگیری نیز از وی کشف و ضبط شد.

سرهنگ گندمی با اشاره به اینکه در تحقیقات اولیه، متهم علت درگیری را اختلافات شخصی و مالی اعلام کرده است، تصریح کرد: با تلاش کادر درمان، وضعیت عمومی مصدوم مساعد و رضایت‌بخش گزارش شده است.

کد خبر 6714699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها