  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

پایان مهلت ثبت نام نامزدها برای پست ریاست جمهوری عراق

پایان مهلت ثبت نام نامزدها برای پست ریاست جمهوری عراق

رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان عراق، پایان مهلت ثبت نام نامزدها برای پست ریاست جمهوری عراق را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، صفوان گرگری رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان عراق، پایان مهلت ثبت نام نامزدها برای پست ریاست جمهوری عراق را اعلام کرد.

گرگری گفت: مهلت ثبت نام نامزدها برای پست ریاست جمهوری عراق در ساعت ۱۵ امروز دوشنبه به وقت بغداد به پایان رسید.

وی افزود: بیش از ۴۴ نفر برای پست ریاست جمهوری نامزد شده‌اند که اسامی آنان اعلام خواهد شد.

به گفته گرگری، فؤاد حسین از سوی حزب دموکرات کردستان عراق و نزار آمیدی نیز از سوی اتحادیه میهنی کردستان نامزد ریاست جمهوری هستند.

این در حالی است که پیش از این منابع عراقی اعلام کردند که عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور کنونی نیز به عنوان نامزد مستقل برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.

کد خبر 6714700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها