به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، صفوان گرگری رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان عراق، پایان مهلت ثبت نام نامزدها برای پست ریاست جمهوری عراق را اعلام کرد.

گرگری گفت: مهلت ثبت نام نامزدها برای پست ریاست جمهوری عراق در ساعت ۱۵ امروز دوشنبه به وقت بغداد به پایان رسید.

وی افزود: بیش از ۴۴ نفر برای پست ریاست جمهوری نامزد شده‌اند که اسامی آنان اعلام خواهد شد.

به گفته گرگری، فؤاد حسین از سوی حزب دموکرات کردستان عراق و نزار آمیدی نیز از سوی اتحادیه میهنی کردستان نامزد ریاست جمهوری هستند.

این در حالی است که پیش از این منابع عراقی اعلام کردند که عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور کنونی نیز به عنوان نامزد مستقل برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.