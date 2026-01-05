عامل تشویق مردم به نا آرامی در شاهرود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: عامل تشویق مردم به نا آرامی در شاهرود توسط مأموران پلیس اطلاعات دستگیر شده است.
وی افزود: این فرد طی روزهای اخیر با تشویش اذهان عمومی و جریحهدار کردن احساسات شهروندان، اقدام به توهین به مردم فهیم استان سمنان و شهرستان شاهرود کرده بود.
فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: متهم به ایجاد نا امنی در فضای مجازی مردم را به حضور در خیابانها و ایجاد آشوب تشویق کرده است.
شائینی تصریح کرد: این فرد همچنین با ارسال اخبار و فیلمهای مرتبط با ناآرامیهای اخیر شاهرود برای شبکهها و رسانههای معاند، درصدد ایجاد بینظمی و اخلال در امنیت عمومی بود.
وی افزود: در نهایت با رصد و اقدامات اطلاعاتی پلیس اطلاعات شهرستان شاهرود این متهم دستگیر شده است.
نظر شما