دستگیری عوامل اصلی آشوب و کشف تجهیزات تخریبی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی با تشریح جزئیات این عملیات‌ها اظهار کرد: در نخستین عملیات، پنج نفر از سرشبکه‌های اصلی اغتشاش که با سوءاستفاده از دغدغه‌های معیشتی مردم قصد ایجاد ناامنی و آشوب در سطح شهر را داشتند، توسط مأموران انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در عملیات دیگری، چهار نفر که اقدام به شعارنویسی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات می‌کردند، با اقدام به‌موقع مأموران انتظامی شناسایی و بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اجرای عملیات سوم تصریح کرد: در این عملیات، پنج نفر از آشوبگران که به ساخت و آماده‌سازی ادوات و ابزارهای تخریب مشغول بودند، دستگیر شدند و از آنان مقادیر قابل توجهی سلاح سرد و مواد محترقه از جمله کوکتل مولوتوف و نارنجک دستی دست‌ساز کشف و ضبط شد.

سردار طرهانی خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد برخی از این افراد با استفاده از پوشش‌های جعلی، از جمله پوشش نیروهای بسیج و فراجا، قصد فریب افکار عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه را داشتند که با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی مأموران، این توطئه‌ها خنثی شد.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض، هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و آرامش شهروندان را پیگیری کرده و با عاملان آن برابر قانون برخورد خواهد کرد.