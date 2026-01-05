به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری عصر دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی برگزاری همایش خیرین سلامت استان اظهار کرد: خیرین سلامت استان مرکزی طی یک سال گذشته با مشارکت بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان، نقش مؤثری در ارتقای خدمات درمانی استان ایفا کرده‌اند.

وی افزود: این کمک‌ها در زمینه تجهیز پایگاه‌ها و مراکز سلامت شهری و روستایی، اورژانس، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی ارائه شده و سطح خدمات درمانی و آموزش پزشکی در استان مرکزی را ارتقا داده است.

نظری تصریح کرد: این همایش در دومین سال پیاپی و با هدف قدردانی از خیرین حوزه سلامت برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در همایش امسال، ۴۰۰ خیر برجسته استان مرکزی از دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، خمین و سایر شهرستان‌ها تجلیل می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: تعداد خیرین استان بیش از این است اما افراد منتخب بر اساس میزان کمک‌های ارائه شده انتخاب شده‌اند.

وی گفت: این همایش با هدف تقویت حمایت‌های مردمی و ارتقای خدمات درمانی و آموزشی استان برگزار می‌شود و فرصتی برای قدردانی از خیرین سلامت است.

همایش «تکریم خیرین سلامت» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک و مجمع سلامت استان، روز هجدهم دی‌ماه جاری برگزار می‌شود.