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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

دری: تامین تجهیزات پزشکی و داروسازی نیازمند توجه ویژه است

دری: تامین تجهیزات پزشکی و داروسازی نیازمند توجه ویژه است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: کمبود تجهیزات پزشکی و چالش‌های داروسازی از مهم‌ترین مشکلات کنونی کشور است و رسیدگی فوری به این بخش برای تأمین سلامت جامعه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، است الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در دومین همایش تجلیل از خیرین سلامت استان اظهار کرد: امام صادق (ع) فرمودند که اداره و سامان‌یابی هر شهر تنها با سه رکن بنیادین وجود امیر، حضور طبیب و حضور فرد بصیر تحقق می‌یابد.

وی افزود: بخش بهداشت و درمان و حضور پزشکان، پرستاران، دانشگاهیان و محققان در این عرصه، یکی از ستون‌های اصلی جامعه اسلامی است و بدون آن پیشرفت و عزت جامعه امکان‌پذیر نیست.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ایران در سطح دانش و اطلاعات پزشکی در رده‌های نخست جهان قرار دارد و ظرفیت بالایی برای ارائه خدمات به بیماران داخلی و خارجی دارد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تجهیزات پزشکی و داروسازی ادامه داد: بخش درمان و آموزش پزشکی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان منابع کشور است و نیازمند توجه جدی در حوزه ارزی و غیر ارزی می‌باشد.

دری نجف‌آبادی تأکید کرد: تمدن اسلامی بر سه رکن استوار است و تنها با استقرار آن جامعه اسلامی می‌تواند عزت، قدرت و پیشرفت واقعی را تجربه کند.

صرفه‌جویی و بهره‌وری می‌تواند ۵۰ درصد مشکلات کشور را کاهش دهد

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: با اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی و بهره‌وری، می‌توان تا پنجاه درصد مشکلات اساسی کشور در حوزه انرژی، آب و مواد غذایی را کاهش داد.

وی افزود: همه نهادها باید دست به دست هم دهند تا در بخش حمایتی و خیریه، ظرفیت‌های بزرگ و ماندگار ایجاد شود.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: خیران در پیشگاه خداوند متعال مأمور هستند و کسانی که توانایی دارند باید در خدمت به مردم و پیشگیری از مشکلات اجتماعی و بهداشتی پیشگام باشند.

وی ادامه داد: قرآن کریم می‌فرماید که خداوند صدقات را می‌پذیرد و صدقه یکی از مقدس‌ترین اعمالی است که بلاها را دفع می‌کند.

دری نجف‌آبادی تاکید کرد: هیچ صدقه‌ای بالاتر از تأمین سلامت مردم، بهداشت عمومی، آموزش و کمک به نیازمندان نیست.

وی افزود: در دوران کرونا، با همت خیرین و نهادهای مردمی، بیش از پنج مرتبه بسته‌های صد هزار عددی میان نیازمندان توزیع شد که نمونه‌ای از همبستگی و فداکاری ملت ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی و بهره‌وری گفت: اگر دولت سیاست‌های بهره‌وری را از آغاز به‌طور جدی عملی می‌کرد، امروز ۵۰ درصد مشکلات کشور در زمینه آب، بنزین، مازوت، هوا و مواد غذایی کاهش یافته بود.

وی تصریح کرد: با مدیریت ساده در مصرف روزانه می‌توان اقدامات بی بدیلی را رقم زد.

دری نجف‌آبادی با اشاره به یاد و خاطره شهید قاسمی کاظمی و شهید احمدی روشن افزود: خداوند متعال وعده داده است که اجر نیکوکاران هرگز ضایع نخواهد شد، از این‌رو باید همه تلاش‌ها برای رضای الهی انجام گیرد تا انسان در دنیا و آخرت از پاداش آن بهره‌مند شود.

کد مطلب 6717548

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