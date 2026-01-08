دری: تامین تجهیزات پزشکی و داروسازی نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، است الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر پنجشنبه در دومین همایش تجلیل از خیرین سلامت استان اظهار کرد: امام صادق (ع) فرمودند که اداره و سامانیابی هر شهر تنها با سه رکن بنیادین وجود امیر، حضور طبیب و حضور فرد بصیر تحقق مییابد.
وی افزود: بخش بهداشت و درمان و حضور پزشکان، پرستاران، دانشگاهیان و محققان در این عرصه، یکی از ستونهای اصلی جامعه اسلامی است و بدون آن پیشرفت و عزت جامعه امکانپذیر نیست.
دری نجفآبادی تصریح کرد: ایران در سطح دانش و اطلاعات پزشکی در ردههای نخست جهان قرار دارد و ظرفیت بالایی برای ارائه خدمات به بیماران داخلی و خارجی دارد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تجهیزات پزشکی و داروسازی ادامه داد: بخش درمان و آموزش پزشکی یکی از بزرگترین مصرفکنندگان منابع کشور است و نیازمند توجه جدی در حوزه ارزی و غیر ارزی میباشد.
دری نجفآبادی تأکید کرد: تمدن اسلامی بر سه رکن استوار است و تنها با استقرار آن جامعه اسلامی میتواند عزت، قدرت و پیشرفت واقعی را تجربه کند.
صرفهجویی و بهرهوری میتواند ۵۰ درصد مشکلات کشور را کاهش دهد
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: با اجرای سیاستهای صرفهجویی و بهرهوری، میتوان تا پنجاه درصد مشکلات اساسی کشور در حوزه انرژی، آب و مواد غذایی را کاهش داد.
وی افزود: همه نهادها باید دست به دست هم دهند تا در بخش حمایتی و خیریه، ظرفیتهای بزرگ و ماندگار ایجاد شود.
دری نجفآبادی تصریح کرد: خیران در پیشگاه خداوند متعال مأمور هستند و کسانی که توانایی دارند باید در خدمت به مردم و پیشگیری از مشکلات اجتماعی و بهداشتی پیشگام باشند.
وی ادامه داد: قرآن کریم میفرماید که خداوند صدقات را میپذیرد و صدقه یکی از مقدسترین اعمالی است که بلاها را دفع میکند.
دری نجفآبادی تاکید کرد: هیچ صدقهای بالاتر از تأمین سلامت مردم، بهداشت عمومی، آموزش و کمک به نیازمندان نیست.
وی افزود: در دوران کرونا، با همت خیرین و نهادهای مردمی، بیش از پنج مرتبه بستههای صد هزار عددی میان نیازمندان توزیع شد که نمونهای از همبستگی و فداکاری ملت ایران است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت صرفهجویی و بهرهوری گفت: اگر دولت سیاستهای بهرهوری را از آغاز بهطور جدی عملی میکرد، امروز ۵۰ درصد مشکلات کشور در زمینه آب، بنزین، مازوت، هوا و مواد غذایی کاهش یافته بود.
وی تصریح کرد: با مدیریت ساده در مصرف روزانه میتوان اقدامات بی بدیلی را رقم زد.
دری نجفآبادی با اشاره به یاد و خاطره شهید قاسمی کاظمی و شهید احمدی روشن افزود: خداوند متعال وعده داده است که اجر نیکوکاران هرگز ضایع نخواهد شد، از اینرو باید همه تلاشها برای رضای الهی انجام گیرد تا انسان در دنیا و آخرت از پاداش آن بهرهمند شود.
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