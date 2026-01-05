کشف ۱۱ تن برنج احتکاری در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: در پی وصول اخبار و اطلاعاتی مبنی بر احتکار مقادیر قابل توجهی برنج در یکی از مناطق شهر کرمانشاه، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری کالای احتکاری را شناسایی کردند و با هماهنگی مقام قضائی، بازرسی‌های لازم از انبار مورد نظر انجام شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، مقدار ۱۱ تن برنج ایرانی احتکارشده کشف شد که کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار حاجیان در پایان از تشکیل پرونده در این رابطه خبر داد و تأکید کرد: پلیس با هرگونه احتکار و قاچاق کالا که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق مردم شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.