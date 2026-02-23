کشف بیش از ۲ میلیون نخ سیگار قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام رصدهای اطلاعاتی، از دپوی حجم قابل توجهی دخانیات غیرمجاز در یکی از محلات شهر کرمانشاه مطلع شدند که رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان و تیم‌های عملیاتی پلیس با پیگیری‌های شبانه‌روزی موفق به شناسایی محل دقیق انبار این محموله قاچاق شدند و پس از هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی و اخذ مجوزهای قانونی، عملیات بازرسی از مکان مورد نظر را با موفقیت به مرحله اجرا درآوردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در تشریح نتایج این بازرسی بیان کرد: در این عملیات ضربتی، تعداد ۲ میلیون و ۲۲ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد که بنا بر نظر کارشناسان حوزه اقتصادی، ارزش ریالی این اقلام دخانی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار حاجیان همچنین به اقدامات قضایی صورت گرفته در این پرونده اشاره کرد و گفت: در جریان این مأموریت، ۲ نفر از عوامل اصلی دپوی این محموله دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی دیگر عوامل احتمالی همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی انتظامی استان است، خاطرنشان کرد: مقابله با ورود کالاهای غیرمجاز نقش بسزایی در حمایت از تولید داخلی و سلامت جامعه دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک اقتصادی، مراتب را از طریق شماره تماس ۳۰۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.