انبار احتکار ۶۰ تن گندم در کرمانشاه شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر احتکار گندم در حاشیه شهر کرمانشاه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی و اعزام تیمی از کارآگاهان پلیس به محل، در بازرسی انجام‌شده ۶۰ تن گندم احتکارشده کشف شد که ارزش آن بنا بر نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به عزم پلیس در برخورد با سودجویان و مخلان نظم اقتصادی تأکید کرد: مشارکت و همکاری مردم در این زمینه نقش کلیدی دارد و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را درباره قاچاق کالا و انبارهای احتکار از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ در اختیار پلیس قرار دهند.