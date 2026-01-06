پرواز رسمی هواپیمای سیمرغ تا ۱۴۰۶؛ ساخت تاکسی هوایی خودران در فاز کوچک

حسین شکری دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی معاونت علمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامهها و آخرین وضعیت پروژههای کلیدی این حوزه، از تداوم حمایتهای معاونت علمی از توسعه هواپیماهای ترابری و کوچک بومی، همکاری با بخش خصوصی، پروژه تاکسی هوایی و طراحی و ساخت ماهوارههای پژوهشی خبر داد.
وی با اشاره به پروژه ساخت هواپیمای «سیمرغ» گفت: این هواپیما طی سالهای گذشته و بر پایه پلتفرم هواپیمای ایران ۱۴۰ طراحی شده و هدف اصلی از توسعه آن، ایجاد یک هواپیمای بومی با قابلیت حمل بار و ورود به چرخه تجاری کشور است.
همکاری با دانش بنیانها برای اخذ مجوزهای پروازی هواپیمای سیمرغ
شکری ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر، تمرکز اصلی این پروژه بر همکاری با شرکتهای دانشبنیان برای طی مراحل اخذ مجوزهای پروازی است، افزود: معاونت علمی در سالهای گذشته و همچنین در سال جاری، حمایتهای لازم را در این مسیر ادامه داده و امیدواریم با همت تیم سازنده هواپیما و همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، طی یکی دو سال آینده مجوزهای لازم صادر شده و هواپیمای سیمرغ به مرحله بهرهبرداری تجاری برسد.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی تصریح کرد: فرآیند طراحی، ساخت تجهیزات با فناوریهای پیشرفته فرآیندی پیچیده، زمانبر و سرمایهبر است و نمیتوان انتظار داشت این پروژهها در بازههای کوتاهمدت به نتیجه نهایی برسند.
حمایت معاونت علمی از شرکتهای خصوصی برای ساخت تجهیزات پروازی و هواپیما
وی درباره همکاری با بخش خصوصی اظهار کرد: در حوزه طراحی و ساخت هواپیماهای کوچک و تجهیزات پروازی، اعلام کردهایم که شرکتهای خصوصی که آمادگی سرمایهگذاری و ورود جدی به این حوزه را دارند، مورد حمایت قرار میگیرند. این رویکرد در سالهای گذشته نیز دنبال شده و هدف آن، شکلگیری زنجیرهای پایدار از طراحی تا ساخت و بهرهبرداری است.
شکری با بیان اینکه طراحی و ساخت هواپیما معمولاً به بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد، گفت: این موضوع نهتنها در ایران بلکه در سطح جهانی نیز صادق است. حتی ساخت قطعات و تجهیزات اصلی هواپیما، نیازمند طی مراحل متعدد آزمون، ارزیابی و دریافت استانداردهای پروازی است. در حال حاضر، در برخی پروژهها ساخت قطعات و زیرسامانهها ادامه دارد و روند توسعه متوقف نشده است.
پلتفرم هواپیمای ۷۲ نفره با سیمرغ مشترک است / تمرکزمان فعلاً بر حمایت از سیمرغ است
وی در ادامه به پروژه طراحی هواپیمای جت ۷۲ نفره اشاره کرد و افزود: تمرکز فعلی بر اخذ مجوزهای پروازی هواپیمای سیمرغ است، چرا که پلتفرم هواپیمای ۷۲ نفره با سیمرغ مشترک است. رویکرد ما این است که ابتدا هواپیمایی که مراحل طراحی آن در سالهای گذشته انجام شده، وارد چرخه پروازی شود و سپس توسعه نسخههای بزرگتر دنبال شود؛ رویکردی که پیشتر نیز در اظهارات مسئولان حوزه هوایی مورد تأکید قرار گرفته است.
حمایت از طراحی مفهومی پروژه هواپیمای ۷۲ نفره
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی با تأکید بر ماهیت بلندمدت پروژههای هواپیمایی گفت: پروژه هواپیمای ۷۲ نفره یک پروژه حداقل ۱۰ ساله است و بخش قابلتوجهی از این مسیر در حوزههای دانشگاهی و طراحی مفهومی طی میشود و در همین راستا، معاونت علمی حمایتهایی را از تیمهای دانشگاهی و پروژههای مفهومی تعریف کرده است تا پروژه سیمرغ و پروژههای مرتبط، از منظر علمی و فنی تقویت شوند.
شکری همچنین درباره وضعیت پروژه تاکسی هوایی در ایران نیز توضیح داد و گفت: پروژه تاکسی هوایی شامل دو بخش اصلی است: نخست، هواپیماهای کوچک با خلبان برای هوانوردی عمومی که میتوانند در مسیرهای کوتاه بین فرودگاههای کوچک کشور فعالیت کنند و در این زمینه شرکت فرودگاهها و سازمانهای کشوری مساعدتهایی داشته و برخی خطوط پروازی نیز راهاندازی شده است و در این زمینه باید بیشتر کار شود و مسیرهای پروازی بیشتری در فرودگاههای مخصوصاً کوچک کشور با این رده هواپیما پرواز انجام شود.
پروژه تاکسی هوایی خودران همچنان ادامه دارد
وی در ادامه تصریح کرد: بخش دوم، هواپیماهای بدون خلبان برقی (خودران) که به عنوان تاکسی هوایی در آینده در نظر گرفته شده و از سالیان گذشته توسط معاونت علمی دنبال میشوند و همچنان ادامه دارند.
پروژه تاکسی هوایی خودران در فاز نمونههای کوچک قرار دارد
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی ادامه داد: پروژههای تاکسی هوایی معمولاً در چند فاز پیش میروند؛ ابتدا نمونههای کوچک یا آزمایشی ساخته میشوند و سپس به مقیاس واقعی و محصول نهایی میرسند. در حال حاضر پروژه تاکسی هوایی بدون خلبان در کشور ما در فاز نمونههای کوچک یا مقیاس پایین قرار دارند و هنوز به مرحله تجاریسازی نهایی نرسیدهاند.
شکری تصریح کرد: معاونت علمی آماده است در صورت ایجاد بازار داخلی مناسب، در زمینه بومیسازی و ساخت داخل حمایت کند و هدف نهایی توسعه اقتصاد دانشبنیان و ایجاد مسیرهای پروازی بیشتر در فرودگاههای کوچک کشور است.
