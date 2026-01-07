به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل ظهر چهارشنبه در مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با اشاره به ابعاد شخصیتی و مکتب فکری این شهید والامقام گفت: یکی از شاخصترین مؤلفههای مکتب شهید سلیمانی، ولایتمداری و تبعیت محض از ولیفقیه بود، موضوعی که در تمام مراحل زندگی و مسئولیتهای ایشان بهوضوح دیده میشد.
وی افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی نهتنها در میدانهای نبرد بلکه در عرصههای مدیریتی، اخلاقی و اجتماعی نیز الگوی کامل یک فرمانده ولایی بود و همواره تصمیمات خود را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اتخاذ میکرد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تبیین مکتب شهید سلیمانی برای نسل جوان، گفت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت دقیق راه و مکتب این شهید بزرگ است، مکتبی که بر پایه ایمان، اخلاص، شجاعت، مردمیبودن و ولایتپذیری شکل گرفته است.
سردار خرمدل خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند با جنگ ترکیبی و عملیات روانی، ارزشهای انقلاب و فرهنگ مقاومت را کمرنگ کنند، اما مکتب شهید سلیمانی همچنان زنده است و الهامبخش ملتهای آزادیخواه جهان خواهد بود.
سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: در جنگهای ترکیبی امروز، دشمن با سناریوهایی شبیه فیلمهای هالیوودی عمل میکند که بهگونهای که در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی، رئیسجمهور یک کشور را برکنار کرده و با خود بردند تا قدرتنمایی کنند.
سردار خرمدل با اشاره به اقدامات آمریکا گفت: آمریکا به ونزوئلا حمله میکند و رئیسجمهور آن کشور را با خود میبرد و همین موضوع باعث شد عدهای دچار خودباختگی شوند و بگویند کشوری که توان بردن یک رئیسجمهور را دارد، با ما چه خواهد کرد.
سردار حمید خرمدل تأکید کرد: این اقدام آمریکا صرفاً یک حرکت نمایشی و هالیوودی بود و به فضل الهی، اغتشاشات نیز فروکش خواهد کرد و رژیم صهیونیستی و آمریکا در برابر ایران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
سردار خرمدل با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: دشمن در این مقطع بهدنبال هدف قرار دادن فرماندهان و زیرساختهای کشور بود و تصور میکرد با این اقدامات، مردم را به خیابانها خواهد کشاند، اما نهتنها این نقشه محقق نشد، بلکه مردم با حضور آگاهانه خود در صحنه، حمایتشان را از نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتند.
وی تأکید کرد: باید میان اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شد؛ اعتراض، بیان مطالبه بهحق مردم در چارچوب قانون است، اما آتشزدن بانکها، تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به امنیت جامعه، نهتنها اعتراض محسوب نمیشود، بلکه اقدامی در راستای اهداف دشمنان برای ایجاد ناامنی و آسیب به منافع عمومی مردم است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از این قدرت و با تکیه بر مردم عزیز خود همچنان مقتدر و استوار باقی خواهد ماند.
