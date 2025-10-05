به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی یکشنبه شب در در گفتگوی تلویزیونی شبکه خلیج فارس با اشاره به سفر رئیس جمهور به هرمزگان از تصویب بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزههای مختلف خبر داد و این سفر را گامی بزرگ در مسیر توسعه و آبادانی استان خواند.
وی با اشاره به برگزاری منظم جلسات کارشناسی و تبادل نظرات سازنده بین مسئولان و فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان، گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای این سفر، اتحاد نظر همه مسئولان برای توسعه استان بر اساس یک نقشه راه منسجم بود.
برای تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت
آشوری تازیانی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای اصلی سفر، تکمیل پروژههای حیاتی در بخش بهداشت و درمان است، افزود: فقط برای تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی، ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت. همچنین پروژههایی در حوزههای راههای روستایی، بزرگراهها، آموزش و پرورش و آبرسانی نیز مصوب شد.
وی تأکید کرد: یکی از چالشهای اساسی استان، مسئله آب است. در همین راستا، اقداماتی مانند خرید تضمینی آب از آبشیرینکنها و ادامه ساخت و بهرهبرداری از پروژههای شیرینسازی در دستور کار قرار گرفت.
آشوری گفت: اگر در گذشته برای احداث آبشیرینکن یک میلیون متر مکعبی تصمیمگیری نمیشد، امروز استان با بحران جدی آب مواجه بود. این پیشبینی حالا به داد مردم رسیده است.
هیچ صنعتی نباید در فلات مرکزی که فاقد منابع آبی پایدار است، احداث شود
استاندار هرمزگان ضمن انتقاد از برخی پیشنهادها برای انتقال آب به مناطق مرکزی کشور، با اشاره به تأکید رئیسجمهور اظهار کرد: هیچ صنعتی نباید در فلات مرکزی که فاقد منابع آبی پایدار است، احداث شود؛ صنایع آببر باید در کنار سواحل خلیج فارس و دریای عمان مستقر باشند؛ این تصمیمی تاریخی برای حمایت از توسعه متوازن کشور است.
صنایع آلاینده جایی در هرمزگان ندارند
وی با اشاره به اهمیت توجه به محیط زیست و عدالت جغرافیایی، از سیاست جدید شورای برنامهریزی استان برای توزیع متوازن بار صنعتی به شرق، غرب و شمال هرمزگان خبر داد و گفت: از این پس، مجوز فعالیت برای صنایع آلاینده در استان به سادگی صادر نخواهد شد.
آغاز توسعه نخلستانهای بزرگ در شرق استان
آشوری به پروژه کشت مجول در شرق استان نیز اشاره کرد و آن را نمونهای از ایجاد اشتغال پایدار و مشارکت اقتصادی جوامع محلی دانست و گفت: این پروژه ظرفیت تبدیل شدن به بزرگترین نخلستان کشور را دارد و زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم خواهد کرد.
شهر بینالمللی خلیج فارس آینده توسعه جنوب کشور است
وی از شهر بینالمللی خلیج فارس بهعنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه آینده استان یاد کرد و آن را مصداقی از رویکرد توسعه دریا محور دانست.
استاندار هرمزگان اضافه کرد: در مطالعات توسعه سرزمینی، تأکید شده که استقرار جمعیت و فعالیتهای اقتصادی باید در کنار سواحل صورت گیرد، نه در مناطقی که با بحران آب مواجهاند. این تغییر رویکرد، یک تصمیم راهبردی و تاریخی برای کشور است.
تردد خودروهای قشم و کیش به سراسر استان در دو ماه آینده اجرایی خواهد شد
محمد آشوری تازیانی با اعلام خبر آزاد شدن تردد خودروهای منطقه آزاد قشم و کیش در سراسر استان گفت: یکی از مطالبات جدی و طولانیمدت مردم که توسط نمایندگان مجلس، دفتر مقام معظم رهبری و دیگر فعالان دنبال میشد، بالاخره با تصمیم شورای تأمین استان به نتیجه رسید.
وی با اشاره به بررسیهای چندماهه در خصوص آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی این تصمیم افزود: ما با همه دستگاههای مسئول از جمله گمرک، بنادر، پلیس راهور و بانکها جلساتی برگزار کردیم و در نهایت با اجماع کامل اعضای شورای تأمین، مصوبهای برای اجرای این مطالبه مردم تصویب شد.
سازوکار اجرا در کمتر از دو ماه آماده میشود
آشوری تازیانی تأکید کرد: از روزی که اعلام کردیم این خبر خوش را، بررسیها به اتمام رسیده بود و در حال آمادهسازی سازوکارهای اجرایی هستیم که ظرف دو ماه آینده اجرا خواهد شد.
وی با اطمینان به مردم گفت: برخی تردیدها و شبهات مطرح شد، اما این طرح با حمایت شخص رئیسجمهور، شورای عالی مناطق آزاد و هماهنگی کامل دستگاههای مرتبط بهزودی عملیاتی خواهد شد.
استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه استان
استاندار هرمزگان همچنین به استفاده بهتر از ظرفیت مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح، امکان نوسازی ناوگان حملونقل از جمله تاکسی، آمبولانس، آتشنشانی و ماشینآلات سنگین فراهم میشود. تاکنون ۱۳۶ دستگاه ماشینآلات سنگین از طریق مناطق آزاد وارد شده که ۵۰ درصد آنها در اختیار راهسازی روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته قرار گرفته است.
رکوردشکنی در نهضت مدرسهسازی هرمزگان
استاندار هرمزگان همچنین به پیشرفت چشمگیر در حوزه آموزش و عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: در مهر امسال، ۱۶۰ مدرسه نیمهتمام را تکمیل و وارد چرخه آموزشی کردیم و تا پایان سال ۱۸۰ مدرسه دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید. در مجموع ۳۴۰ مدرسه جدید در سال جاری به آموزشوپرورش استان اضافه میشود.
وی افزود: بیش از ۲۵۰ مدرسه با مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی ساخته شده که بیانگر مشارکت بالای اجتماعی و توجه عمومی به آموزش و پرورش در استان است.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای دریامحور استان اشاره کرد و گفت: برای تحقق عدالتمحوری و استفاده از ظرفیتهای ساحلی و انرژیهای دریایی، باید سیاستگذاریها با سرعت بیشتری اجرایی شود. توسعه استان به شکل متوازن و در راستای منافع عمومی مردم از اهداف اصلی ماست.
محمد آشوری تازیانی با تأکید بر تداوم مسیر توسعه در استان هرمزگان اظهار کرد: با تکیه بر انسجام ملی، حمایت دولت و همراهی مردم، هرمزگان میتواند به الگویی موفق از توسعه متوازن و عدالتمحور در کشور تبدیل شود.
تاکید بر اهمیت پروژههای دریایی و بندری در هرمزگان
استاندار هرمزگان درباره برنامههای توسعهای استان به ویژه پروژههای دریایی و بندری اشاره کرد و بر ضرورت توجه ویژه به این حوزه تأکید داشت و گفت: هرمزگان با داشتن مزیتهای طبیعی و استراتژیک فراوان، ظرفیتهای بینظیری در بخش دریا و بندر دارد که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
آشوری تازیانی توضیح داد: برنامه بینا یک نقشه راه عملیاتی و راهبردی است که بر اساس آمایش سرزمین طراحی شده و هدف آن اولویتبندی دقیق پروژهها و استفاده بهینه از ظرفیتهای استان است.
او افزود: بینا به معنای حرکت به سمت توسعهای متوازن است که مزیتهای هرمزگان را به منزلت تبدیل کند و منجر به افزایش رفاه و اشتغال پایدار شود.
ساماندهی قاچاق سوخت و ایجاد بازارچههای مرزی
استاندار به مسئله قاچاق سوخت در مناطق مرزی اشاره و گفت: مکانیزمهای جایگزینی برای مشارکت مردم در مبارزه با این پدیده تعریف شده است. یکی از این اقدامات ایجاد بازارچههای مرزی انرژی است تا از آسیبهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قاچاق جلوگیری شود.
وی ضمن اشاره به آغاز مجوزهای جدید در حوزه پتروپالایشگاهها گفت: پروژههای پتروشیمی میتوانند تحول بزرگی در اشتغال، درآمد و مسئولیتهای اجتماعی استان ایجاد کنند.
استاندار هرمزگان همچنین به اهمیت صنایع وابسته به دریا و سوخترسانی دریایی اشاره کرد و این بخشها را منبعی برای اشتغال پایدار و درآمد سرشار دانست.
استاندار هرمزگان از تدوین پرونده جامع فرصتهای سرمایهگذاری در استان خبر داد و گفت: با همکاری اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف تلاش میکنیم فرایندهای سرمایهگذاری کوتاه و پشتیبانیها به خوبی انجام شود تا امنیت سرمایهگذاری فراهم شود.
استاندار بر اهمیت استفاده از نخبگان و فعالان اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: ساماندهی گروههای نخبگانی و ایجاد نظام مستشاری به منظور استفاده از ظرفیت فکری و تجربه آنها در تصمیمگیریها، موجب بهبود روند توسعه استان شده است.
وی اشاره کرد: زنجیره آموزشی از مدارس تا دانشگاهها و مراکز مهارتی در این حرکت جامع نقش مهمی دارد.
محمد آشوری تازیانی ضمن تشکر از حضور مردم و فعالان رسانهای، از محدودیتهای زمانی و امنیتی ایجاد شده در برنامههای رسمی عذرخواهی کرد و تاکید کرد: همکاری و مشارکت فعالان رسانهای و مردم نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف توسعه استان دارد.
