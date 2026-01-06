به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی سه شنبه شب در نشست با فعالان و کنشگران محیطزیست استان، توسعه فرهنگ محیطزیستی را از اولویتهای اساسی مدیریت استان دانست و اظهار کرد: تحقق اهداف توسعه پایدار در حوزه محیطزیست، پیشنیاز مهمی به نام کار فرهنگی عمیق دارد که بخش قابل توجهی از آن طی سالهای گذشته با تلاش کنشگران و تشکلهای مردمی بهصورت تاریخی دنبال شده است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد یک حرکت فراگیر در حوزه منابع طبیعی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نهضت جدی در حوزه محیطزیست، جنگلکاری، منابع طبیعی و آبخیزداری نیاز داریم و این پرچم با همراهی و مشارکت فعال تشکلهای مردمنهاد به اهتزاز درخواهد آمد.
استاندار هرمزگان نقش سمنها را در این مسیر بیبدیل توصیف کرد و تصریح کرد: راهبرد استان بر ایجاد همکاری جمعی میان اضلاع مختلف حاکمیت شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول، در کنار جامعه مدنی و تشکلهای مردمی است تا با همافزایی ظرفیتها، اقدامات مؤثر و ماندگار در حوزه محیطزیست رقم بخورد.
آشوری تازیانی با اشاره به حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در استان و گفتوگوهای سازنده با فعالان این حوزه گفت: این تعاملات نشان میدهد که ظرفیت ارزشمند منابع انسانی و تخصصی در حوزه محیطزیست فراهم است و میتوان با اتکا به این توانمندیها، برنامههای کلان زیستمحیطی را بهصورت عملیاتی پیش برد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت جدی کنشگران محیطزیست در کارگروههای تخصصی و با دستیابی به درک و راهبردهای مشترک، بتوان مجموعه دیدگاهها، مطالبات و پیشنهادات مطرحشده را در چارچوب سیاستهای کلان زیستمحیطی کشور اجرایی کرد.
