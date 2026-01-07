به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر روز ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی آردی و سقوط آن به دره در محور کلیبر، نرسیده به ایل‌یوردی (سویوخ‌بلاغ)، متأسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

شادی‌نیا افزود: در این حادثه، یک مرد ۴۸ ساله، یک زن ۴۴ ساله و یک دختر ۸ ساله به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باختند و دو دختر ۱۰ و ۴ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های کلیبر و ایل‌یوردی به همراه یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ و هلال‌احمر به بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر منتقل شدند.

شادی‌نیا در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در محورهای کوهستانی و برون‌شهری، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای و سرعت مطمئنه، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.