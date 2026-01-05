دامغانی: شهید سلیمانی تهدیدها را به فرصت‌ های راهبردی مقاومت بدل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان فومن، سه ویژگی کلیدی «ایمان کامل، اخلاص و عقیده راسخ» را ریشه اصلی موفقیت‌ها و تأثیرگذاری این شهید والامقام برشمرد.

وی با بیان اینکه امنیت شرق کشور مرهون اقدامات «بی‌نظیر» شهید سلیمانی است، افزود: دوران دفاع مقدس زمینه‌ساز تکامل ایمان حاج قاسم و پیوند عمیق معنوی او با حضرت زهرا (س) شد؛ به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب از او با عنوان «حاج قاسم اکبر» یاد کردند.

فرمانده سپاه قدس گیلان، ریشه پیروزی‌های شهید سلیمانی را در «اخلاص، ایمان و تقوا» دانست و تصریح کرد: حاج قاسم در تمام طول عمر خود تلاش می‌کرد با دشمن درونی بجنگد و پاکی درون را حفظ کند؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، او مرد ایمان، اخلاص و عمل بود.

دامغانی با اشاره به توانمندی شهید سلیمانی در تبدیل تهدید به فرصت گفت: حمله آمریکا به عراق، به نفوذ مؤثر جمهوری اسلامی و شکل‌گیری حشدالشعبی انجامید و طرح تجزیه منطقه توسط داعش نیز به فرصتی برای سازماندهی مقاومت در سوریه و تشکیل نیروهایی همچون زینبیون تبدیل شد.

وی هویت شهید سلیمانی را ترکیبی از «ایرانیت و اسلام ناب» دانست و افزود: حاج قاسم همواره خود را سرباز ولایت می‌دانست و همین باور، نقش مؤثری در حضور قاطع او در صحنه‌هایی همچون جنگ ۳۳ روزه لبنان داشت.

فرمانده سپاه قدس گیلان، عاقبت‌بخیری شهید سلیمانی را حاصل نسبت حقیقی او با جمهوری اسلامی و ارتباط قلبی با ولایت عنوان کرد.

دامغانی با اشاره به تحولات دو سال اخیر پس از عملیات «طوفان الاقصی» اظهار کرد: در تمام نبردها، از جمله درگیری‌های مرتبط با ایران، حماس و یمن، آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهایت مجبور به درخواست آتش‌بس شدند، چرا که ادامه جنگ برای آنان هزینه زا و فرسایشی بود.

وی با بیان اینکه دشمن سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه جنگ شناختی انجام داده است، گفت: زنده شدن حس تنفر نسبت به صهیونیسم در میان جوانان جهان، تقویت انصارالله یمن و حفظ توان عملیاتی حزب‌الله لبنان، نشانه‌های آشکار اقتدار محور مقاومت است.

فرمانده سپاه قدس گیلان در پایان به سقوط اعتبار آمریکا اشاره کرد و افزود: در جریان حمله موشکی ایران به عین‌الاسد، آمریکا پس از هدف قرار گرفتن پایگاهش، واکنشی منفعلانه نشان داد و عملاً هدایت صحنه نبرد از ابتدا در اختیار جمهوری اسلامی ایران بود.