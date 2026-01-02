امام جمعه جاسک: اعتراض صنفی امری طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جاسک، با اشاره به حکمت ۲۸۹ نهج‌البلاغه، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را مصداق روشن برادر ایمانی تراز از نگاه امیرالمؤمنین علی (ع) دانست و اظهار کرد: ویژگی‌هایی چون دنیاگریزی، تسلط بر نفس، سکوت اندیشمندانه، تواضع همراه با صلابت و اخلاق‌مداری، در سیره عملی حاج قاسم به‌وضوح دیده می‌شد.

تقوا؛ محور سعادت فردی و اجتماعی

امام جمعه جاسک گفت: انسان مؤمن باید در همه حالات زندگی، خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود بداند، چرا که سعادت حقیقی دنیا و آخرت در گرو حرکت در مسیر رضایت الهی است.

ویژگی‌های برادر ایمانی تراز از نگاه امیرالمؤمنین (ع)

وی مهم‌ترین شاخصه‌های برادر ایمانی تراز را برشمرد و افزود: کوچک دیدن دنیا و رهایی از اسارت مادیات، نخستین ویژگی انسان مؤمن است. دنیا باید ابزار باشد نه هدف؛ زیرا دلبستگی افراطی به دنیا انسان را گرفتار حرص، طمع و حسادت می‌کند.

تسلط بر نفس و شهوات شرط مسئولیت‌پذیری

حجت‌الاسلام ذاکری مهار شهوات را دومین ویژگی برادر ایمانی دانست و تصریح کرد: کسی که اسیر شهوت قدرت، ثروت و شهرت باشد، هرگز نمی‌تواند بار مسئولیت‌های بزرگ را به دوش بکشد. حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز انسانی بود که شهوت مقام و نام بر او غلبه نکرد.

سکوت اندیشمندانه و سخن راهگشا

امام جمعه جاسک با اشاره به ویژگی «سکوت همراه با اندیشه» گفت: مؤمن تراز، پرحرف نیست؛ اما زمانی که سخن می‌گوید، کلامش دقیق، قاطع و راهگشاست. شهید سلیمانی اهل نمایش رسانه‌ای نبود، اما هر سخن او مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و تجربه عمیق بود.

تواضع در کنار مردم، صلابت در میدان حق

وی افزود: برادر ایمانی تراز، در زندگی شخصی متواضع و فروتن است، اما در دفاع از حق، شجاع و قاطع عمل می‌کند. این همان سلوک عمارگونه و مالک‌اشتر گونه‌ای است که در رفتار حاج قاسم سلیمانی به‌روشنی دیده می‌شد.

حجت‌الاسلام ذاکری با بیان اینکه مؤمن واقعی برای گرفتن حق خود اهل جنجال نیست، گفت: شهید سلیمانی در اختلاف‌نظرها با منطق و استدلال عمل می‌کرد و هرگز به دنبال هیاهو و دعوا نبود.

‌وی با تأکید بر انصاف و شنیدن عذر دیگران قبل از قضاوت، خاطرنشان کرد: اخلاق‌مداری حاج قاسم سبب شد بسیاری از افراد، با عشق و اعتماد در کنار او حضور داشته باشند.

پیشرفت‌های فضایی ایران، شکست پروژه انزوای فناورانه ایران است

امام جمعه جاسک در خطبه دوم، به پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی اشاره کرد و آن را نشانه عبور جمهوری اسلامی ایران از مرحله بقا به مرحله اقتدار دانست و گفت: این دستاوردها پیام روشنی از خودباوری، توانمندی علمی و شکست سیاست‌های انزوای فناورانه دشمن دارد.

جنگ ترکیبی دشمن و تسلیحات انحراف جمعی

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمنان افزود: همان‌گونه که رژیم صهیونیستی با تسلیحات کشتار جمعی مردم غزه را هدف قرار می‌دهد، با تسلیحات انحراف جمعی نیز باور و امید ملت‌ها را نشانه گرفته است و تنها راه مقابله با این جنگ، مقاومت آگاهانه و حفظ بصیرت است.

اعتراض حق مردم است، اما سوءاستفاده دشمن خط قرمز است

حجت‌الاسلام ذاکری با تأکید بر حق اعتراض و مطالبه‌گری گفت: اعتراض صنفی امری طبیعی است، اما نباید اجازه داد برخی جریان‌های وابسته با سوءاستفاده از مطالبات مردم، امنیت و آرامش جامعه را هدف قرار دهند.

امام جمعه جاسک در پایان، ضمن تبریک میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و از مردم برای بهره‌مندی از فرصت معنوی ایام اعتکاف دعوت کرد.