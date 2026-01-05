به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت شامگاه دوشنبه با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا، جمعی از مسئولان، روحانیون، جوانان و نوجوانان در مسجد جامع امام علی (ع) شهر بندر جاسک برگزار شد.
در این مراسم، حضور گسترده نوجوانان و جوانان جلوهای ویژه داشت؛ نسلی که نام حاج قاسم سلیمانی برای آنان با مفاهیمی چون ایثار، شجاعت و فداکاری گره خورده است.
اشکهای صادقانه؛ گواه نفوذ مکتب سلیمانی
سردار ابوالقاسم علینژاد، همرزم شهید سلیمانی، در سخنانی با اشاره به تأثیر عاطفی نام این شهید بر نسل جوان اظهار کرد: زمانی که تنها چند جمله از حاج قاسم گفته میشود، اشک در چشمان نوجوانان حلقه میزند و این نشان میدهد که مکتب شهید سلیمانی زنده و اثرگذار است.
سردار علینژاد: حاج قاسم سلیمانی فرماندهای برای همه فصول و پناه مظلومان عالم بود
وی افزود: حاج قاسم شخصیتی نبود که تنها به یک مقطع یا یک جغرافیا محدود شود؛ او فرماندهای برای همه فصول بود و هر جا مظلومی فریاد کمک سر میداد، خود را مسئول میدانست.
فرماندهای که خود پیشقدم بود
همرزم شهید سلیمانی با یادآوری سیره عملی این سردار بزرگ تصریح کرد: حاج قاسم هیچگاه دستور «برو جلو» نمیداد، زیرا خود همیشه جلوتر از همه در میدان خطر حضور داشت و این روحیه، اعتماد و انگیزه رزمندگان را چند برابر میکرد.
شجاعت میدانی در کنار معنویت عمیق
علینژاد با بیان اینکه شهید سلیمانی تلفیقی از شجاعت و معنویت بود، گفت: او در کنار تصمیمگیریهای سخت نظامی، انسانی اهل نماز، دعا، اخلاص و تهجد بود و همین ارتباط قلبی با خدا، رمز موفقیتهایش به شمار میرفت.
حمایت از مظلومان بدون مرز و مذهب
وی ادامه داد: حاج قاسم در حمایت از مظلومان، هیچ مرزبندی دینی و مذهبی قائل نبود و مردم عراق، سوریه، لبنان و دیگر مناطق، این حقیقت را با تمام وجود لمس کردند.
محبوبیت منطقهای و جهانی سردار دلها
این همرزم شهید سلیمانی با اشاره به محبوبیت گسترده این سردار شهید اظهار کرد: امروز نام حاج قاسم تنها در ایران شنیده نمیشود، بلکه در دل ملتهای منطقه و حتی آزادگان جهان، به نماد مقاومت در برابر استکبار تبدیل شده است.
تبدیل تهدیدها به فرصتهای راهبردی
علینژاد با تأکید بر درایت بالای شهید سلیمانی افزود: هنر بزرگ حاج قاسم این بود که از دل بحرانها، فرصتهای طلایی برای تقویت جبهه مقاومت میساخت؛ چه در میدان نبرد و چه در عرصههای اقتصادی و اجتماعی.
وی با بیان اینکه شهید سلیمانی همواره در کنار مردم بود، گفت: مردمداری، تواضع و ارتباط صمیمی با خانوادههای شهدا و رزمندگان، از ویژگیهای برجستهای بود که حاج قاسم را در دلها ماندگار کرد.
این همرزم شهید سلیمانی تصریح کرد: حاج قاسم سربازی مطیع ولایت بود و تمام تصمیمات و اقدامات خود را در چارچوب تبعیت از رهبری معظم انقلاب تنظیم میکرد.
مکتب سلیمانی؛ سرمایه آینده انقلاب
علینژاد در پایان تأکید کرد: مکتب شهید سلیمانی، مکتب ایمان، مقاومت، عقلانیت و خدمت صادقانه به مردم است و امروز وظیفه همه ماست که این مسیر را با هوشیاری، وحدت و بصیرت ادامه دهیم.
