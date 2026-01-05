  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۸

اعتکاف دانش آموزی ویژه پسران در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) محلات

محلات - در این ویدئو اعتکاف دانش آموزی ویژه پسران در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) محلات را ملاحظه می کنید.

