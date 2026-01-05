  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

مراسم اعتکاف دانش آموزی ویژه دختران تفرش

مراسم اعتکاف دانش آموزی ویژه دختران تفرش

تفرش- در این ویدئو آیین اعتکاف دانش آموزی ویژه دختران تفرش را ملاحظه می کنید.

کد خبر 6714851

