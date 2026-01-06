قربانی: رشد ۹۰ درصدی اعتکاف نوجوانان در مرکزی؛ ۲۷ هزار نفر معتکف شدند

حجت‌الاسلام محمود قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آئین معنوی اعتکاف، پویش سراسری قرآنی «حالت پرواز» نیز در استان مرکزی آغاز شد که در قالب آن بیش از ۲۵۰ محفل قرآنی در مساجد میزبان اعتکاف برگزار شد.

وی افزود: همچنین نشست‌های آموزشی ویژه دانش‌آموزان فعال قرآنی با عنوان «سفیران زندگی با آیه‌ها» با هدف دعوت نسل نوجوان به این پویش قرآنی برگزار شد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: همزمان با برگزاری آئین اعتکاف، در مجموع ۳۰۱ مسجد در استان مرکزی میزبان حدود ۲۷ هزار مُعتکف بودند که در این میان، اعتکاف نوجوانی با حضور بیش از ۱۰ هزار نوجوان، رشد ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

وی با اشاره به آمار تفکیکی شهرستان‌ها افزود: در شهرستان اراک ۹۷ مسجد میزبان ۱۲ هزار و ۸۰۰ معتکف با رشد ۲۷ درصدی بودند و در آشتیان نیز ۱۲ مسجد با حضور ۷۰۰ معتکف و رشد ۱۰ درصدی فعالیت داشتند.

حجت الاسلام قربانی ادامه داد: در تفرش ۹ مسجد با ۲۶۶ معتکف و رشد ۱۲ درصدی، در فراهان ۱۴ مسجد با یک‌هزار و ۳۰۰ معتکف و رشد ۲۷ درصدی و در کمیجان ۱۵ مسجد با ۷۵۰ معتکف و رشد ۳۶ درصدی فعالیت داشتند.

وی گفت: در خنداب ۲۲ مسجد میزبان ۲ هزار معتکف با رشد ۱۰ درصدی بودند، در شازند ۲۴ مسجد با یک‌هزار و ۳۶۳ معتکف رشد ۴۰ درصدی را ثبت کردند، در خمین ۳۵ مسجد با ۲ هزار و ۱۰۰ معتکف و رشد ۳۴ درصدی، در محلات ۱۳ مسجد با ۶۲۱ معتکف و در دلیجان ۹ مسجد با ۶۴۰ معتکف مراسم اعتکاف برگزار شد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در زرندیه ۱۸ مسجد میزبان حدود یک‌هزار معتکف بودند، در ساوه ۳۳ مسجد با مشارکت ۳ هزار و ۸۰۰ نفر معتکف و رشد ۴۳ درصدی برگزار شد.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفین تصریح کرد: ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از آقایان در ۵۵ مسجد و ۹ هزار و ۵۰۰ نفر از بانوان در ۱۳۴ مسجد این استان در مراسم اعتکاف شرکت کردند همچنین ۷ مسجد میزبان اعتکاف دانشجویی با حضور یک‌هزار و ۷۶۹ معتکف بود.

وی افزود: امسال ۱۱ مسجد استان میزبان اعتکاف مادر و دختری با مشارکت ۵۹۴ نفر و ۳ مسجد نیز میزبان اعتکاف پدر و پسری با حضور ۲۰۸ معتکف بودند.

حجت الاسلام قربانی افزود: در مجموع، رشد ۱۱۸ درصدی در حضور دختران با جمعیت ۶ هزار و ۷۹۶ نفر در ۸۱ مسجد و رشد ۶۱ درصدی در حضور پسران با تعداد ۴ هزار و ۱۹۷ نفر در ۵۸ مسجد استان مرکزی به ثبت رسید.