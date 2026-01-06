کمبود کالاهای اساسی در رودان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس جاودان رئیس اتاق اصناف شهرستان رودان گفت: با رصد مستمر بازار و هماهنگی کامل میان واحدهای صنفی، انبارداران و دستگاه‌های نظارتی هم‌اکنون تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شهرستان رودان به میزان کافی موجود است و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: تأمین و توزیع اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت و سایر مایحتاج عمومی به‌صورت مستمر در حال انجام است و واحدهای صنفی با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان رودان تصریح کرد: نظارت بر بازار به‌طور روزانه در دستور کار قرار دارد و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در روند توزیع کالاهای اساسی مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد تا آرامش بازار حفظ شود.

جاودان در پایان خاطرنشان کرد: از مردم شریف شهرستان رودان درخواست می‌کنیم از خریدهای هیجانی خودداری کنند چرا که با همکاری اصناف و دستگاه‌های مرتبط روند تأمین کالاهای اساسی پایدار بوده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.