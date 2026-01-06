پرواز در سکوت؛ روایت اعتکاف دختران نوجوان یزدی

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: اعتکاف دختران نوجوان هیئت انصارالولایت دارالعباده یزد فضایی آمیخته از سکوت، نیایش و شعور نوجوانی را پدید آورده بود.

این خلوت با معبود همزمان با میلاد امام علی (ع) با شور و نشاط خاصی شروع شد و دختران این سرزمین با مولای خود آشنا شده و با مدد و ولایت پذیری از ایشان سه روز اعتکاف خود را آغاز کردند.

شب نخست پر بود از هیجان و آرامش، شبی که آغاز پرواز بود، پروازی که با کتاب آغاز شد. در شب اول غرفه‌ای با عنوان کتابخوانی با طعم دمنوش پذیرای دخترانی بود که در کنار جرعه‌ای نوشیدنی گرم، صفحاتی از معارف را ورق می‌زدند.

غرفه کتاب، پاتوقی برای گشت‌وگذار در دنیای کلمات مقدس و اندیشه‌های ناب بود. کتاب حالت پرواز فرصتی برای هم‌نشینی با آیاتی از قرآن کریم بود که نوجوان را به تدبر در آیات می‌چرخاند.

در این روزها و شب‌ها در گوشه‌ای از مسجد، سفره قرآنی گسترده شده بود. دختران گردهم می‌نشستند و آیات قرآن را هم‌صدا زمزمه کردند. وقتی صداها یکی می‌شود، دل‌ها نزدیک‌تر می‌شوند.

غرفه مهارت نیز با آموزش ساخت تسبیح‌های دست‌ساز، ذکر را با هنر درآمیخت تا هر دانه تسبیح، تجسمی از یک اتصال باشد.

دومین شب از اعتکاف همزمان با شام شهادت حضرت زینب کبری (س)، رنگ و بویی دیگر گرفت. این شب با عنوان شبی با شهدا و با محوریت پیام مقاومت زنانه برگزار شد. همسر شهید امیرمحسن حسن‌نژاد، از شهدای حادثه تروریستی در راسک مهمان ویژه برنامه بود.

از طریق پرده‌خوانی، حماسه دو بانوی مجاهد فلسطینی، روایت شد. سخنرانی حجت‌الاسلام پاک‌طینت با محوریت صبر و استقامت و با یادکرد شهدایی چون شهید زینب کمایی و شهید امیرمحسن حسن‌نژاد، عمق دیگری به فضا بخشید.

سپس، با ورود پرچم متبرک حرم امام حسین (ع)، موجی از عطش و اشتیاق در جمع جوانان به راه افتاد. روضه‌خوانی کربلایی محسن محمدی‌پناه، فضا را آکنده از عطر عزت و شهادت کرد و پایان بخش مراسم، تقدیم بسته‌های یادگاری حاوی خاک و آب متبرک به معتکفان بود.

در این میان، غرفه مقاومت، با شعار قرار است موشک‌هایمان برود به دل اسرائیل، نوجوانان را با گفتمان مقاومت در منطقه و آرمان فلسطین آشنا می‌کرد. پیام روشن بود: ما هیچ جایی را به وطنمان ترجیح نمی‌دهیم!.

سحرگاه روز سوم با نماز صبح و قرائت دعای عهد آغاز شد. نماز شب و مناجات‌خوانی در شب قبل، عمق خلوت معنوی را دوچندان کرده بود. دختران در گوشه‌های مسجد، رکوع و سجود را با آرامشی مثال‌زدنی به جا می‌آوردند. این تصویر، تنها عبادت نبود؛ یک جور وصل بود. یک جور دلدادگی بی‌صدای دختران زیبا و خدایی بود.

مراسم ویژه و پایانی اعتکاف با هم‌نوایی دانش‌آموزان در خواندن قرآن و اعمال ام‌داوود همراه بود با مروز قول و قرارهای عاشقانه‌ای که عبد با معبود خود در سه روز خلوت و سکوت در مسجد بسته بود.

این روزها و شب‌های اعتکاف در مساجد با برنامه‌های متنوعی چون برگزاری مسابقه‌ی کتابخوانی «حالت پرواز» با جایزه‌ی ۴۰ سفر به کربلا، لحظاتی شیرین و انگیزه‌بخش برای نوجوانان خلق کردن بود. در اوقات استراحت نیز شور و نشاط جوانی با فعالیت‌های شاد و گروهی موج می‌زد. بازدیدهای مسئولان، از جمله حجت‌الاسلام قطبی رئیس بسیج دانش‌آموزی استان یزد و نیز نمایندگانی از دفتر امور بانوان استانداری، نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه به این حرکت معنوی بود.

اعتکاف دختران نوجوان یزد، در سه روزی که گذشت، ترکیبی هنرمندانه از سکوت و نیایش، مطالعه و آگاهی، حماسه و مقاومت، و شور و نشاط نوجوانی بود.

این رویداد نشان داد که نسل جوان، در خلوتگاه مسجد، نه تنها به دنبال آرامش که در جست‌وجوی هویت، مسئولیت‌پذیری و اتصال به آرمان‌های بزرگ است. پرواز آنان از زمینِ سجاده آغاز شد و تا افق‌های مقاومت و معرفت ادامه یافت. پرنده‌های حریم‌نشین، حالا بال‌هایشان را برای پروازی بلندتر در آسمان زندگی گشوده‌اند.