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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به ۲۱ حادثه؛ ۳ شهرستان در صدر حوادث

امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به ۲۱ حادثه؛ ۳ شهرستان در صدر حوادث

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: نیروهای هلال احمر از ۲۰ تا ۲۶ دی‌ماه جاری، به ۲۱ حادثه مختلف امدادرسانی داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به رسالت‌های ذاتی هلال احمر بیان کرد: نیروهای هلال احمر از ۲۰ تا ۲۶ دی، ۱۵ حادثه ترافیکی، دو مورد حوادث فوریت پزشکی و حوادث جوی، مفقودی، تجمعات انبوه و نقص فنی وسایل نقلیه هر کدام یک مورد خدمات رسانی کردند.

کاوسی از انتقال ۹ نفر به مکان امن در حوادث یک هفته اخیر خبر داد و افزود: در یک هفته گذشته یک نفر فوتی رهاسازی شده و دو نفر متوفیان این حوادث بوده‌اند.

وی مجموع حادثه دیدگان این حوادث در این بازه زمانی را ۵۳ نفر دانست و گفت: در این حوادث ۳۵ نفر مصدوم شده که مصدومان سرپایی یک نفر و مصدومان انتقالی به مراکز درمانی ۱۱ نفر بوده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در این حوادث ۴۹ تیم با ۱۲۴ نیرو امدادرسانی داشته‌اند، اظهار داشت: بیشترین حوادث یک هفته اخیر به شهرستان‌های بیرجند، قائنات و فردوس اختصاص دارد.

کد مطلب 6724116

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