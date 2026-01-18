امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به ۲۱ حادثه؛ ۳ شهرستان در صدر حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به رسالت‌های ذاتی هلال احمر بیان کرد: نیروهای هلال احمر از ۲۰ تا ۲۶ دی، ۱۵ حادثه ترافیکی، دو مورد حوادث فوریت پزشکی و حوادث جوی، مفقودی، تجمعات انبوه و نقص فنی وسایل نقلیه هر کدام یک مورد خدمات رسانی کردند.

کاوسی از انتقال ۹ نفر به مکان امن در حوادث یک هفته اخیر خبر داد و افزود: در یک هفته گذشته یک نفر فوتی رهاسازی شده و دو نفر متوفیان این حوادث بوده‌اند.

وی مجموع حادثه دیدگان این حوادث در این بازه زمانی را ۵۳ نفر دانست و گفت: در این حوادث ۳۵ نفر مصدوم شده که مصدومان سرپایی یک نفر و مصدومان انتقالی به مراکز درمانی ۱۱ نفر بوده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در این حوادث ۴۹ تیم با ۱۲۴ نیرو امدادرسانی داشته‌اند، اظهار داشت: بیشترین حوادث یک هفته اخیر به شهرستان‌های بیرجند، قائنات و فردوس اختصاص دارد.