به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح سهشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به اجرای پویش آموزشهای هلالاحمر در مساجد شهرستانهای استان، اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، توانمندسازی خانوادهها و گسترش آموزشهای امدادی و فرهنگی در سطح جامعه اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در قالب این پویش، ۱۲ هزار و ۳۸۵ نفر در ۳۰۱ مسجد استان از آموزشهای ارائه شده بهرهمند شدهاند، افزود: مساجد همواره از مهمترین پایگاههای اجتماعی و فرهنگی در خراسان جنوبی بودهاند و استفاده از ظرفیت این اماکن مذهبی برای آموزشهای عمومی، فرصت مناسبی برای افزایش تابآوری اجتماعی و ترویج فرهنگ امداد و نجات است.
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی ادامه داد: ارائه آموزشهای کاربردی به اقشار مختلف مردم از طریق مساجد، زمینه دسترسی آسانتر و گستردهتر جامعه به آموزشهای مؤثر را فراهم میکند.
بخشی با تأکید بر تداوم این برنامهها، گفت: این روند با همکاری ائمه جماعات، هیئتامنای مساجد و فعالان فرهنگی استان تقویت شده و جمعیت هلالاحمر تلاش دارد زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر مردم از آموزشهای مردمی و اثربخش را فراهم کند.
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